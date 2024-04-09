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В Татарстан вернулись первые вальдшнепы
В Татарстан вслед за другими перелетными птицами вернулись вальдшнепы (лесные кулики). Их заметили в Ютазинском районе республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola) — птица семейства бекасовых. Распространена в лесной зоне, населяет густые смешанные и лиственные леса с кустарниковым подлеском. Гнездится вальдшнеп на малодоступных участках земли, ведет скрытный ночной образ жизни (обычно одиночный).
Отличительной особенностью этой птицы является прямой цилиндрический клюв длиной до 9 сантиметров. Глаза посажены высоко над клювом и сильно сдвинуты назад, благодаря чему имеет обзор почти в 360 градусов.
Средняя продолжительность жизни вальдшнепов равняется примерно четырем годам, но некоторые особи доживают до десяти и более лет.
Вальдшнеп является объектом спортивной охоты. Этой весной на него, как и на другую боровую дичь (самцов глухарей и тетеревов) в Татарстане можно будет охотиться с 27 апреля по 6 мая.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республику начали возвращаться пары лебедей-шипунов.
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