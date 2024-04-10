Зоолог КФУ: Пчелы уже проснулись, а если будет тепло, скоро полетят и другие насекомые

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря ранней весне в некоторых местах уже проснулись пчелы, а если на этой неделе в Татарстане сохранится теплая погода, то здесь пробудятся и другие насекомые. Об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ильгизар Рахимов, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас единичных пчел можно увидеть в ряде регионов России сидящими на снегу, хотя минусовые температуры для них как для холоднокровных животных губительны.

«<...> они проснулись после зимнего сна, потому что было тепло, пригрело очень, и в результате мы наблюдаем такие вот явления совершенно необычные». — пояснил ученый.

«Вот не скажу, что бабочки полетели, но если на протяжении этой недели будет держаться тепло, то полетят и другие насекомые», — описал наблюдаемые перспективы исследователь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают небольшой перерыв после дождей и потепление в Татарстане. Сегодня в республике ожидается до 17 градусов тепла, хотя ночи на территории региона еще холодные.