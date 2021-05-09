Один из пострадавших в ДТП на трассе в Татарстане рассказал о подробностях трагедии

Один пострадавших в ДТП на трассе Казань-Оренбург поделился подробностями произошедшей трагедии.

Наиль рассказал, что не в первый раз пользовался услугами перевозчика — уже третий год он ездит на учебу из Орска в Казань.

«И до этого бывало, что машины ломались в пути. Но это техника, бывает», — рассказал молодой человек.

Сегодня во время поездки Наиль задремал, пришел в себя уже после столкновения. По его словам, он не сразу понял, что произошло. В микроавтобусе уже никого не было и Наиль поспешил выбраться из искореженного автомобиля.

«Криков я не слышал. Как узнал потом, было много жертв, видимо, кричать особо было некому. Водитель фуры улетел в кювет, но он не пострадал. После аварии он ходил туда-сюда и помогал остальным», — вспоминает Наиль.

По его словам, вскоре к месту трагедии приехали медики — молодого человека увезли в больницу, где он будет находится до полного выздоровления. Известно, что у Наиля травмы головы, в том числе разорван язык.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе Казань-Оренбург в Татарстане столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли пять человек, четверых пострадавших доставили в местную ЦРБ. Выяснилось, что водитель грузовика отвлёкся на зажигалку и вылетел на встречку.

На месте трагедии был создан оперштаб во главе с Заместителем Премьер-министра РТ Шамилем Гафаровым. После случившегося прокуратура начала проверку. Было возбуждено уголовное дело.