news_header_top_970_100
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 мая 2021  18:05
Гузель Хусаинова

Один из пострадавших в ДТП на трассе в Татарстане рассказал о подробностях трагедии

news_top_970_100

Один пострадавших в ДТП на трассе Казань-Оренбург поделился подробностями произошедшей трагедии. 

Наиль рассказал, что не в первый раз пользовался услугами перевозчика — уже третий год он ездит на учебу из Орска в Казань. 

«И до этого бывало, что машины ломались в пути. Но это техника, бывает», — рассказал молодой человек. 

Сегодня во время поездки Наиль задремал, пришел в себя уже после столкновения. По его словам, он не сразу понял, что произошло. В микроавтобусе уже никого не было и Наиль поспешил выбраться из искореженного автомобиля.  

«Криков я не слышал. Как узнал потом, было много жертв, видимо, кричать особо было некому. Водитель фуры улетел в кювет, но он не пострадал. После аварии он ходил туда-сюда и помогал остальным», — вспоминает Наиль. 

По его словам, вскоре к месту трагедии приехали медики — молодого человека увезли в больницу, где он будет находится до полного выздоровления. Известно, что у Наиля травмы головы, в том числе разорван язык. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе Казань-Оренбург в Татарстане столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли пять человек, четверых пострадавших доставили в местную ЦРБ. Выяснилось, что водитель грузовика отвлёкся на зажигалку и вылетел на встречку. 

На месте трагедии был создан оперштаб во главе с Заместителем Премьер-министра РТ Шамилем Гафаровым. После случившегося прокуратура начала проверку. Было возбуждено уголовное дело.

смертельное дтп в татарстане
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное