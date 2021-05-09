Появилось видео с места аварии грузовика и автобуса в РТ, где погибли пять человек

СМИ опубликовали первые кадры с места страшного ДТП в Чистопольском районе республики, которое унесло жизни пяти человек.

На кадрах видно, как в кювете недалеко от обочины стоит грузовик, чуть поодаль – машина следственно-оперативной группы, возле которой на обочине лежат накрытые тела погибших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около пяти утра в Чистопольском районе республики столкнулись фура и микроавтобус. В результате аварии погибли пять человек. Еще четверо с различными травмами доставлены в больницу.

На место трагедии прибыл Главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов. Создан оперштаб для помощи родным погибших и пострадавших в ДТП.