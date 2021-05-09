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Ру Тат
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9 мая 2021  08:21
Полина Шевчук

После смертельного ДТП с автобусом и фурой в РТ создан оперштаб

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В Татарстане после аварии с участием микроавтобуса и грузовика, в котором погибли пять человек, создан оперштаб. Его возглавил Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая психологическая поддержка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром в Чтстопольском районе республики столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN. В результате ДТП погибли пять человек. Еще четыре человека пострадало, один из них подросток.

 

смертельное дтп
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