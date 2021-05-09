После смертельного ДТП с автобусом и фурой в РТ создан оперштаб

В Татарстане после аварии с участием микроавтобуса и грузовика, в котором погибли пять человек, создан оперштаб. Его возглавил Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая психологическая поддержка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром в Чтстопольском районе республики столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN. В результате ДТП погибли пять человек. Еще четыре человека пострадало, один из них подросток.