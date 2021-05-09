news_header_top_970_100
Партию «Новые люди» в Государственной Думе представит известный казанский блогер
Партию «Новые люди» в Государственной Думе представит известный казанский блогер
Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Минниханов осмотрел строящиеся здания и дороги в Казани
Минниханов осмотрел строящиеся здания и дороги в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 мая 2021  07:55

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии грузовика и автобуса в РТ

news_top_970_100

В страшном ДТП с участием грузовика и автобуса в Татарстане пострадали четыре человека. Один из них — 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. 

Все четверо пострадавших доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. У троих, включая подростка, состояние средней степени тяжести. 

«На месте аварии работали пять бригад скорой помощи», — отметили в пресс-службе.

По данным информагентства, один из пятерых погибших — водитель микроавтобуса, четверо — пассажиры. 

ДТП произошло сегодня ранним утром, в пятом часу, в Чистопольском районе РТ на трассе Казань — Оренбург. Как рассказали очевидцы, неподалеку от села Чистопольские Выселки столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное