В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии грузовика и автобуса в РТ

В страшном ДТП с участием грузовика и автобуса в Татарстане пострадали четыре человека. Один из них — 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Все четверо пострадавших доставлены в Чистопольскую ЦРБ, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. У троих, включая подростка, состояние средней степени тяжести.

«На месте аварии работали пять бригад скорой помощи», — отметили в пресс-службе.

По данным информагентства, один из пятерых погибших — водитель микроавтобуса, четверо — пассажиры.

ДТП произошло сегодня ранним утром, в пятом часу, в Чистопольском районе РТ на трассе Казань — Оренбург. Как рассказали очевидцы, неподалеку от села Чистопольские Выселки столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN.