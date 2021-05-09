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Ру Тат
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9 мая 2021  17:07
Полина Шевчук

После ДТП с автобусом и фурой на трассе в РТ, где погибли пять человек, возбуждено дело

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После трагедии на трассе в Чистопольском районе Татарстана, где погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса Renault, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть пяти лиц».

 «Ход расследования взят на особый контроль в прокуратуре Татарстана. Непосредственный надзор за следствием будет осуществлять прокуратура Казани», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около пяти часов утра на трассе Казань – Оренбург столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN.

Жертвами аварии стали пять человек, еще четверо пострадали. Предположительно, водитель грузовика отвлекся от дороги, пытаясь дотянуться до зажигалки

Прокуратура РТ смертельное дтп
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