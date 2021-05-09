Глава ГИБДД РТ: Водитель фуры, влетевшей в автобус, отвлекся на зажигалку

Главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов рассказал ИА «Татар-информ» подробности страшного ДТП в Чистопольском районе Татарстана, в котором погибли пять человек.

Авария произошла сегодня около пяти утра возле села Чистопольские Выселки. По рассказам водителя фуры MAN, он потянулся за зажигалкой, отвлекся буквально на несколько секунд от дороги, грузовик выехал на встречку, где протаранил микроавтобус. От мощного удара автобус откинуло с дороги в кювет.

«53-летний водитель грузовика родом из Удмуртии. Работает вахтовым методом. Перевозит почту. В момент аварии фура была полностью загружена – порядка 20 тонн. Выжить в такой аварии шансов мало», – уточнил глава ГИБДД республики.

В микроавтобусе Renault находились девять человек. Они ехали из Орска в Казань. Скорее всего, автомобиль использовался как междугороднее такси.

В результате аварии на месте погибли пять человек, в том числе 38-летний водитель автобуса. Еще четверых с различными травмами доставили в больницу. По словам медиков, их жизням ничего не угрожает.

Стоит отметить, что на участке дороги Казань – Оренбург, где произошла трагедия, 4 мая была обновлена разметка, отсыпана гравием обочина. Водитель фуры находился в нормальном состоянии, не сонный, вышел в рейс около часа ночи.

Сейчас на месте создан оперштаб, семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая психологическая помощь, решаются вопросы по транспортировке тел. Получить всю необходимую информацию можно по телефону оперштаба: 8-927-249-66-16.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и следователи, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром в Чистопольском районе республики столкнулись микроавтобус и фура. Погибли пять человек. Еще четыре человека с различными травмами находятся в больнице. На месте трагедии создан оперштаб, который возглавил Заместитель Премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.

Напомним, что два дня назад в Агрызском районе РТ водитель из Удмуртии устроил ДТП, в котором погибли двое маленьких детей, женщина и сам виновник аварии.