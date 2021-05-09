news_header_top_970_100
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Минниханов осмотрел строящиеся здания и дороги в Казани
Минниханов осмотрел строящиеся здания и дороги в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 мая 2021  11:12
Полина Шевчук

Прокуратура РТ начала проверку после смертельного ДТП с автобусом и фурой

news_top_970_100

На место трагедии приезжал исполняющий обязанности Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Ход проверки взят на особый контроль в надзорном ведомстве», – подчеркнул старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что страшная авария произошла сегодня около пяти утра у села Чистопольские Выселки. В результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли пять человек, еще четверо госпитализированы.

На месте трагедии создан оперштаб, работает горячая линия по вопросам, связанным с ДТП.

Как стало известно позже, водитель фуры выехал на полосу встречного движения, отвлекшись на зажигалку.

 

 

Прокуратура РТ смертельное дтп прокурорская проверка
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное