Прокуратура РТ начала проверку после смертельного ДТП с автобусом и фурой

На место трагедии приезжал исполняющий обязанности Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Ход проверки взят на особый контроль в надзорном ведомстве», – подчеркнул старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что страшная авария произошла сегодня около пяти утра у села Чистопольские Выселки. В результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли пять человек, еще четверо госпитализированы.

На месте трагедии создан оперштаб, работает горячая линия по вопросам, связанным с ДТП.

Как стало известно позже, водитель фуры выехал на полосу встречного движения, отвлекшись на зажигалку.