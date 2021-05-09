Прокуратура РТ начала проверку после смертельного ДТП с автобусом и фурой

На место трагедии приезжал исполняющий обязанности Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Ход проверки взят на особый контроль в надзорном ведомстве», – подчеркнул старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, что страшная авария произошла сегодня около пяти утра у села Чистопольские Выселки. В результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли пять человек, еще четверо госпитализированы.
На месте трагедии создан оперштаб, работает горячая линия по вопросам, связанным с ДТП.
Как стало известно позже, водитель фуры выехал на полосу встречного движения, отвлекшись на зажигалку.