Новак рассказал, сколько дизеля Россия сможет экспортировать в октябре

Российские компании в октябре смогут отправить на экспорт 500 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн», – приводит его слова ТАСС.

Новак уточнил, что объем поставок рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом.

Первые три танкера с российским дизелем уже направляются к восточному побережью Атлантического океана, добавил вице-премьер.