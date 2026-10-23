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Экономика 23 октября 2026 22:40

Новак рассказал, сколько дизеля Россия сможет экспортировать в октябре

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Российские компании в октябре смогут отправить на экспорт 500 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн», – приводит его слова ТАСС.

Новак уточнил, что объем поставок рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом.

Первые три танкера с российским дизелем уже направляются к восточному побережью Атлантического океана, добавил вице-премьер.

#экспорт #александр новак #дизельное топливо
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