Нижнекамск отправил гуманитарную помощь добровольцам отряда «Барс-13»

Жители Нижнекамска отправили гуманитарную помощь добровольцам отряда «Барс-13». Неравнодушные горожане собрали для солдат вещи первой необходимости и продукты питания. в посылки вошли балаклавы, повязки для ран, бинты, перекись водорода, шприцы, фонарики, ножницы, термобелье, перчатки, носки, жидкое мыло и многое другое, рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина. Транспорт предоставил директор автосервиса «Драйв» Владимир Ногтев.

Организацией доставки для «барсов» также занимается Александр Мельников — доброволец, который несколько месяцев назад вернулся из Украины. Совместно с нижнекамским отделением общественной организации ветеранов «Боевое Братство» при поддержке мэрии Нижнекамска и СТОС они проводят акции по благотворительному сбору помощи для солдат.

Активно продолжают оказывать помощь бойцам и мобилизованным землякам предприниматели Нижнекамска. На общий склад в Нижнекамск привезли 15 печей, которые в ближайшее время передадут ребятам. Печи изготовили и передали специалисты ООО «НефтеМонтажИнжиниринг» (Нижнекамск), ООО «АрмоМет» (Набережные Челны) и ООО «Металлист Плюс» (Набережные Челны).

«Первую партию печей-„буржуек“ мы передали нашим ребятам перед отправкой на дальнейшее слаживание. Сейчас готовим печи для тех, кто поехал в Казань в так называемую вторую волну», — поделилась Марина Камелина, которая занимается координацией работы с семьями военнослужащих, гуманитарной помощью и решением вопросов мобилизованных нижнекамцев.

На данный момент в Нижнекамске продолжается составление социальных паспортов семей мобилизованных, которые отправились на боевое слаживание в Казань в числе последних четырех отправок — 25, 26, 28 и 31 октября. Также ведется закрепление семей среди депутатского корпуса разных уровней.

В городе химиков работает 13 точек сбора гуманитарной помощи. Также в начале октября АНО «Нижнекамский волонтерский центр» открыл расчетный счет и начал сбор средств на поддержку военнослужащих и семей мобилизованных. Помимо этого, в Нижнекамске начали производить балаклавы для мобилизованных, а участницы клуба досуга и общения «Хозяюшка» при Нижнекамском русском обществе вяжут теплые вещи для бойцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главы трех городов Закамья подвели итог мобилизации.