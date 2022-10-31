Из Нижнекамска на учебный полигон в Казань отправилась последняя группа мобилизованных

Сегодня в Нижнекамске состоялась завершающая отправка мобилизованных граждан на сборный пункт в танковое училище в Казань. Проводить воинов на площадь возле военкомата в поселке Строителей по традиции пришли руководство района, духовенство, родные и близкие.

Первым слово взял глава района Рамиль Муллин. Он поблагодарил мужчин, призванных из запаса, за мужество и патриотизм, за верность долгу и воинской присяге, пожелал сил и выдержки, взаимной выручки.

«Мы сейчас боремся за будущее нашей страны, наших детей. Вам досталось тяжелейшее, но важное дело — защитить нашу Родину, наши семьи — всех тех, кто стоит рядом с вами и кто вас сегодня провожает. В зоне СВО находятся другие ребята, которые ждут вас, ждут вашей поддержке. Возвращайтесь тем же составом, в котором вы сегодня уходите. Мы ждем всех вас! Когда мы едины, мы непобедимы!» — призвал градоначальник.

Советник главы Нижнекамского муниципального района Григорий Китанов, обращаясь к бойцам, отметил, что им придется на поле боя отстоять свободу и независимость российского государства — так как это делали отцы и деды в 1941-1945 годах.

«От имени старшего поколения я вам желаю выстоять, выдержать, быть едиными. Нам надо не только выстоять, но и победить. Когда мы едины, мы непобедимы. Дай бог, чтобы вы вернулись живыми, здоровыми и с победой», — сказал он.

Военком района Газинур Ситдиков отметил, что сегодня в строю стоят воины, за плечами которых есть боевой опыт.

«То, что сегодня вы стоите в строю, показывает вашу гражданскую позицию и ваше отношение к тому, что сегодня происходит в мире. Вы готовы применить свои боевые умения! Родина в вас нуждается, вы нужны для защиты города, ваших семей. Я уверен, что вы выполните все поставленные задачи», — сказал военный комиссар.

Напомним, сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика выполнила задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан.