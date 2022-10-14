ХК «Нефтехимик» передал 200 мотков пряжи для вязания носков мобилизованным

Хоккейный клуб «Нефтехимик» передал более 200 мотков пряжи рукодельницам из клуба досуга и общения «Хозяюшка» при Нижнекамском русском обществе. Об этом «Татар-информу» рассказала секретарь объединения Раиса Павелкина.

По ее словам, из такого объема пряжи получится связать примерно 90 пар носков. В каждую пару рукодельницы вложат записку с добрыми словами и пожеланиями, пакетики с кофе, детский крем.

Участницы клуба и солистки ансамбля «Россиночка» каждую неделю встречаются со спицами в клубе. Также пряжу они приобретают на свои средства. Бабушки вяжут теплые носки, чтобы передать их мобилизованным – так они поддерживают земляков, принимающих участие в спецоперации.

Сегодня утром с представителями «Боевого братства» удалось отправить две посылки, в которые было вложено 40 пар носков. Как отметили в пресс-службе Нижнекамского района, посылки с теплыми вещами будут доставлены в зону спецоперации.

Помочь в таком добром деле может каждый неравнодушный. Пряжу принимают в Доме дружбы народов.