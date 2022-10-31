«Я бойцам обещал – семьи не бросим»: главы трех городов Закамья подвели итог мобилизации

Татарстан выполнил все задачи по призыву солдат и офицеров в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на утреннем заседании в Доме Правительства РТ. Итоги мобилизации обсудили сегодня и на совещаниях в городах Закамья. О том, как провожали воинов и как позаботятся об их семьях, – в обзоре «Татар-информа».

Наиль Магдеев: «Ничего важнее поддержки семей военнослужащих сегодня нет. У этих 800 парней и мужчин есть семьи и дети. Должна быть и моральная, и человеческая поддержка» Фото: nabchelny.ru

«Ничего важнее поддержки семей военнослужащих сегодня нет»

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что город направил более 800 мужчин из числа резерва, призванных по частичной мобилизации для боевого слаживания в Казань.

В так называемую первую волну из Челнов было направлено 400 человек, во вторую еще столько же. Градоначальник дал поручение главам трех районов Автограда посетить семьи мобилизованных с 1 по 7 ноября, чтобы посмотреть, как они живут, какого внимания требуют со стороны администрации.

«Ничего важнее поддержки семей военнослужащих сегодня нет. У этих 800 парней и мужчин есть семьи и дети. Должна быть и моральная, и человеческая поддержка», — сказал градоначальник.

Магдеев напомнил, что в Автограде многое делается для семей военнослужащих, призванных в зону СВО, а также семей добровольцев, направленных в батальоны «Алга» и «Тимер».

Помимо 20 тысяч рублей, выдаваемых военнослужащим в день отправки, вещмешков с продуктами первой необходимости, реализуется адресная помощь семьям Фото: nabchelny.ru

«Это наши военнослужащие, должна быть всемерная помощь и поддержка. Ряд документов на уровне муниципалитета уже принят 1 октября, не дожидаясь никаких указаний и поручений. Все мы люди разумные, имеем жизненный и управленческий опыт, знаем, почем фунт лиха. В данном случае, если есть хорошие подсказки, мы готовы их реализовать, но я думаю, что без подсказок, понимая жизненные трудности тех семей, которые остаются один на один, мы должны принимать адекватные меры», — подчеркнул Магдеев.

Помимо 20 тысяч рублей, выдаваемых военнослужащим в день отправки, вещмешков с продуктами первой необходимости, реализуется адресная помощь семьям. Это бесплатное посещение детских садов и кружков, бесплатное питание в школах детям мобилизованных. Помимо этого, будет введено освобождение от уплаты имущественного налога, а также выделение средств для обеспечения проезда семьям военнообязанных.

«Меры, которые мы определили в рамках муниципалитета, должны выполняться без сбоев. Я бойцам обещал: их семьи не бросим. Наши парни пошли нас защищать. Это суровая реальность, в которой мы живем и работаем», — резюмировал мэр.

В зону СВО уехали шесть грузовиков с предметами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания, техническими средствами Фото: nabchelny.ru

«Отношение к воинам должно быть человеческое»

В Набережных Челнах работает несколько точек сбора гуманитарной помощи. Предприниматели, организации, учреждения и все неравнодушные жители активно подключились к благому делу.

«Отношение к воинам должно быть человеческое. Это касается и экипировки солдат, и помощи, которую мы будем направлять в действующие воинские части», — сказал Магдеев.

Очередная такая отправка состоялась вчера, 30 октября: в зону СВО уехали шесть грузовиков с предметами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания, техническими средствами. Получилось свыше 100 тонн груза на сумму более 11 млн рублей.

«В такое непростое время помощь лишней не бывает», — отметил мэр.

Также Магдеев озвучил ряд положительных примеров, когда организации города — КАМАЗ, ТЭМПО, «Татпроф», Картонно-бумажный комбинат и другие — сохранили за ушедшими на фронт воинами ежемесячные денежные выплаты.

«С моральной и всех других точек зрения это абсолютно правильно. Я думаю, что подавляющее большинство предприятий такие возможности найдут с тем, чтобы семья ушедшего в зону СВО была бы и материально поддержана», — высказал мнение Магдеев.

Рамиль Муллин: «Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел в пункты сбора. Они уже герои. Они нашли в себе силы прийти и встать на защиту нашей Родины» Фото: e-nkama.ru

«Нужно быть едиными, тогда мы станем непобедимы»

Из Нижнекамска на учебный полигон в Казань во время мобилизации убыли 300 воинов, сегодня состоялась завершающая отправка.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел в пункты сбора. Они уже герои. Они нашли в себе силы прийти и встать на защиту нашей Родины», — отметил на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин.

Также градоначальник сообщил, что первая часть мобилизованных нижнекамцев уже направлена из Казани в войсковые части Ростовской и Оренбургской областей для боевого слаживания, после чего они отправятся на фронт.

Руководитель района напомнил, что для семей мобилизованных в Нижнекамске работает штаб поддержки, введено бесплатное питание для школьников, дети освобождены от платы за детский сад, выдаются путевки в санатории и многое другое. Муллин также добавил, что в Нижнекамске на прошлой неделе было официально зарегистрировано 38 браков с мобилизованными гражданами, семьям выдано более 400 карт на транспортное обслуживание.

Семьям добровольцев и тех мужчин, которые находятся на военной службе по контракту, будут оказаны те же меры поддержки, что и мобилизованным гражданам и их семьям Фото: e-nkama.ru

Семьям добровольцев и тех мужчин, которые находятся на военной службе по контракту, будут оказаны те же меры поддержки, что и мобилизованным гражданам и их семьям.

«Контрактникам и добровольцам необходимо максимально оказать все меры поддержки, Марина Валерьевна, — поручил Муллин, обращаясь к вице-мэру Марине Камелиной. — Мы сейчас рассматриваем этот список — всех тех, кто сегодня встал на защиту нашей Родины. Каждый случай и каждую просьбу я прошу отрабатывать максимально внимательно».

В Нижнекамске также был организован сбор вещей первой необходимости, открыт денежный счет. Из города химиков в подшефный Татарстану Лисичанск сегодня направится машина с гуманитарным грузом — теплыми вещами, буржуйками, медикаментами. «Нужно быть едиными, тогда мы станем непобедимы», — заявил Муллин.

Радмир Беляев: «В прошедшие четверг и пятницу еще две группы менеделеевских солдат и офицеров направились на защиту Родины» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

«Они явились в военкоматы по первому зову Родины»

Тему итогов мобилизации поднял на утренней планерке и глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Район направил на сборные пункты Казани наших достойных мужчин и героев. В прошедшие четверг и пятницу еще две группы менделеевских солдат и офицеров направились на защиту Родины», — отметил он.

Торжественные проводы героев проходили на площади ДК имени Гассара и у военкомата. Каждому мобилизованному вручили рюкзак с вещами первой необходимости, аптечки. Помимо этого, район организовал для семей мобилизованных автобусы, чтобы родные могли повидаться со своими отцами, сыновьями и мужьями. Такой автобус направился в Казань в минувшее воскресенье.

«Район выплачивает каждому мобилизованному по 20 тысяч рублей. Никаких возвратов никто с многодетных отцов требовать не будет — они явились в военкоматы по первому зову Родины» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Всего с начала частичной мобилизации на сборные пункты в Казань убыло 200 менделеевцев.

Беляев пояснил, что четверо призванных в районе многодетных отцов вернулись домой со сборных пунктов в Казани. Несмотря на получение отсрочки, денежную компенсацию в 20 тыс. рублей для них сохранили.

«Район выплачивает каждому мобилизованному по 20 тысяч рублей. Никаких возвратов никто с многодетных отцов требовать не будет — они явились в военкоматы по первому зову Родины», — уточнил глава.

Часть льгот вступает в силу в Менделеевском районе с 1 ноября — к примеру, бесплатный проезд в общественном транспорте. Они распространяются только на семьи мобилизованных мужчин.

«Мы собираем и анализируем информацию по потребностям резервистов. Сюда стекаются все обращения, которые решаются в оперативном порядке», — отметил он.

Радмир Беляев напомнил, что частичная мобилизация была завершена в пятницу, о чем доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу Президенту Владимиру Путину.