В Нижнекамске открыт сбор средств на поддержку семей мобилизованных

АНО «Нижнекамский волонтерский центр» открыл расчетный счет и начал сбор средств на поддержку военнослужащих и семей мобилизованных. Об этом на деловом понделеьнике сообщила вице-мэр Марина Камелина.

Она уточнила, что при переводе средств для пожертвования в «Нижнекамский волонтерский центр» необходимо без ошибок заполнять все реквизиты. Первые средства уже стали поступать на счет.

Также Камелина рассказала, как ведется благотворительный сбор вещей и медикаментов. «В минувшие выходные мы работали на общем складе. Пришло очень много неравнодушных людей. Приносят посылки, подарки, каждый вносит посильный вклад. Пришла одна бабушка, которая принесли 100 рублей и сказала: „Купите, пожалуйста, солдатам пряники“. Пришли женщины, которые сами связали носки и теплые вещи. Настолько мы сегодня объединились!» — отметила вице-мэр.

Вчера из 35-го микрорайона жители Нижнекамска собрали посылки, отправили их в Казань и сами навестили мобилизованных земляков. «В выходные там бывают встречи, нижнекамцы сделали сюрприз. Это дорогого стоит», — добавила она.

Заммэра напомнила, что в городе химиков открыто 13 пунктов сбора, введен ряд мер поддержки семей мобилизованных.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».