Нижнекамец доставил гуманитарную помощь добровольцам батальона «Барс-13»

Нижнекамец Александр Мельников лично доставил гуманитарную помощь бойцам — добровольцам батальона «Барс-13». Ребята сейчас держат одну из стратегических позиций в окружении Лимана. В последние недели в Красном Лимане ситуация оценивалась, как наиболее тяжелая.

Александр Мельников — доброволец, который несколько месяцев назад вернулся из Украины. Совместно с нижнекамским отделением общественной организации ветеранов «Боевое Братство» при поддержке мэрии Нижнекамска и СТОС они провели первую акцию по благотворительному сбору помощи для солдат.

В груз вошли медикаменты, генераторы, теплые вещи, продукты питания. В общей сложности было собрано три тонны груза. Бойцы поблагодарили всех неравнодушных граждан и мэрию Нижнекамска. «Спасибо вам большое! Победа будет за нами!» — сказали они.

Любой желающий может оказать посильную помощь мобилизованным гражданам. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, люди активно несут вещи и продукты. В городе открыто 13 пунктов сбора. Одни из тех, кто принял участие в доброй акции, — предприниматели Нижнекамска, члены Союза малого и среднего бизнеса.

Собственники завода полимерных материалов «Бакелит» Альберт Мотигуллин и Фанияр Закиров передали 153 утеплителя, которые используют для утепления палаток или в качестве спальных ковриков. Предприниматель Ильдар Гилемханов, компания «СИМПЛ» передал 200 хлопчатобумажных перчаток. Собственник магазина «Дровосек» Евгений Афанасьев выделил 10 газовых горелок и 50 баллонов с газом. Президент Союза малого и среднего бизнеса Нижнекамска Руслан Шурпаев приобрел 20 пар обуви.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.