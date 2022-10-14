В Нижнекамске запущен цех по производству балаклав для мобилизованных

Резидент промпарка «Нижнекамск» — компания «Симпл» стала первой в Закамском регионе, которая запустила в производство теплые балаклавы для участников спецоперации. При выходе на проектную мощность компания может производить до 200 тыс. изделий в месяц.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, до этого балаклавы шились для применения на строительных объектах и для зимних соревнований. А теперь теплые балаклавы помогут бойцам в осенне-зимние холода.

На пошив одного изделия в среднем уходит один час. Они все изготавливаются из качественного материала.

«Сейчас мы вяжем балаклавы для отправки на передовую. Хотим помочь нашим ребятам и передать им частичку нашего тепла», — такими словами поддержки начала свою работу оператор Наталья Чернышёва.

Инициатива по производству балаклав принадлежит руководителю предприятия Ильдару Гилемханову. По его словам, на данный момент предприятие готово изготовить 500 балакалав на отправку.

«Намерение помогать ребятам возникло с первого дня мобилизации. Сейчас мы уточняем у представителей нашего военкомата, в чем именно есть потребность, что необходимо закупить, и прорабатываем запрос с предпринимателями Нижнекамска, ищем возможные варианты помощи. Смотрим, что производится у нас в городе в малом и среднем бизнесе, и предоставляем все необходимое. Также наши предприниматели оказывают финансовую помощь», — отметил президент Союза малого и среднего бизнеса Нижнекамска Руслан Шурпаев.