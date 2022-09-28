Челны и Нижнекамск открыли более 20 мобильных пунктов приема гумпомощи для мобилизованных

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

В Нижнекамске и Набережных Челнах созданы мобильные пункты приема гуманитарной помощи. Местные жители могут принести сюда вещи первой необходимости и продукты питания для мобилизованных граждан и добровольцев.

В городе химиков открыто 13 мобильных пунктов: «Добрый склад» Ассоциации многодетных семей, ул. Студенческая, 13 (понедельник с 9.00 до 13.00; четверг с 13.00 до 16.00); местное отделение партии «Единая Россия», ул. Студенческая,9 (понедельник — пятница, с 8.00 до 17.00); общественные центры на Химиков, 72Б; Студенческой, 49; Корабельной, 20; Шинников,25А; Гагарина 2А; Бызова, 9. Время работы: понедельник — пятница с 8.00 до 18.00.

Также мобильные точки работают в подростковых клубах «Ялкын», Сююмбике, 72; «Юный техник», Шинников, 5; «Радуга», Вокзальная,1; «Романтик», Юности, 24. Здесь волонтеры будут работать с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00.

Помимо этого, принести вещи и продукты питания можно в Центр чтения и отдыха «Заман» на Шинников,44 (вторник — воскресенье с 10.00 до 19.00, выходной день — понедельник).

Напомним, сегодня в Нижнекамске была организована отправка гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Украине и жителям освобожденных в ходе спецоперации регионов.

«Минобороны РФ обеспечивает ребят полностью, мы собираем дополнительно, что им может пригодиться. Первую акцию мы объявили в прошлый четверг. За эти дни нижнекамцы принесли три тонны вещей и продуктов. Сейчас мы разворачиваем мобильные пункты, которые будут работать на базе наших общественных центров, подростковых клубов и библиотечной системы. Также думаем об открытии расчетного счета, поскольку есть запрос от населения. Подключились также наши предприятия и предприниматели. Есть инициатива — она положительная, находит большой отклик среди нижнекамцев», — поделилась с «Татар-информом» вице-мэр Марина Камелина.

В Набережных Челнах подобная акция состоялась вчера. В зону СВО для поддержки российских воинов было отправлено 20 тонн груза. Сегодня в Автограде организовано восемь пунктов сбора для поддержки мобилизованных.

Открыты барбершоп «Свои» (6/01) с 10.00 до 20.00, Молодежный центр «Нур» (1/02) с 08.00 до 19.00; ТЦ Green (30/5а), жилой дом 59/20, салон красоты Luxury body (53/21а) с 10.00 до 20.00; молодежный центр «Заман» (20/7а) с 08.00 до 19.00; Государственный татарский драмтеатр (улица Низаметдинова, 29) с 08.00 до 19.00; молодежный клуб «Титан» (Старый город, 10-й комплекс, 2) с 15.00 до 20.00.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».