Названы два сценария распространения омикрон-штамма в Британии

Распространение омикрон-штамма коронавируса Covid-19 в Великобритании может пойти двумя путями. При реализации пессимистичного сценария от него могут погибнуть почти 75 тыс. жителей Соединенного Королевства. К такому выводу пришли исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По мнению ученых, вариант «омикрон» при любом варианте развития событий вызовет новую волну эпидемии. Оптимистичный сценарий предполагает слабое ускользание вируса от иммунитета и высокую эффективность бустерных прививок.

В результате при отсутствии дополнительных мер на пике новой волны число госпитализаций может превысить 2 тыс. в день. Всего же с 1 декабря до 30 апреля в больницы попадут 175 тыс. пациентов (от 139 до 198 тыс.). Умрут 24,7 тыс. человек (от 19,5 до 28,7 тыс.).

Пессимистичный сценарий реализуется, если патоген сможет успешно ускользать от иммунной защиты, а бустеры окажутся недостаточно эффективны. В таком случае число госпитализаций достигнет 492 тыс. (от 418 до 537 тыс.), а смертей — 74,8 тыс. (от 63,5 до 82,9 тыс.).

«Согласно нашему самому оптимистичному сценарию, влияние „омикрона“ в начале 2022 года удастся снизить с помощью мягких мер контроля, таких как удаленная работа. Однако самый пессимистичный сценарий предполагает, что, возможно, понадобятся более жесткие меры, чтобы избежать перегрузки Национальной службы здравоохранения», — пояснила одна из ведущих авторов исследования — Розанна Барнард из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

«Никто не хочет терпеть еще одну изоляцию, но могут потребоваться крайние меры для защиты системы здравоохранения <…>. Лицам, принимающим решения, крайне важно учитывать их влияние на общество в целом, а не только на эпидемиологию», — резюмировала она.

Штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, возникнуть из-за возвратной передачи от животного или стать следствием испытаний экспериментального препарата. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с «омикроном». Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал подготовиться к развертыванию обсерваторов.