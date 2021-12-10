В Центре Гамалеи предупредили о последствиях ревакцинации раз в три месяца

Введение бустерных доз мРНК-вакцин, к которым относятся препараты Pfizer и Moderna, уже через три месяца после основного курса вакцинации может повлечь за собой непредвиденные последствия. Такое мнение высказали ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает официальный Twitter разработанного ими «Спутника V».

«Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без продолжительных испытаний может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК», — пояснили свою точку зрения исследователи.

По словам российских специалистов, еще ни в одну пандемию не практиковался быстрый переход к трехмесячной ревакцинации.

Ранее, 29 ноября, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании решил сократить интервал между введением основного курса вакцины от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за появления нового штамма Covid-19. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел этот путь неоптимальным для России.

В свою очередь Угур Шахин, сооснователь компании BioNTech — партнера корпорации Pfizer по производству вакцины, в разговоре с журналом Der Spiegel допустил, что может возникнуть необходимость делать третью бустерную прививку через три месяца после второй.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».