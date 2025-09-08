Наиля Зиннатуллина о благоустройстве в Татарстане: «Проделана колоссальная работа!»

В Татарстане подводят итоги десятилетней программы развития общественных пространств и пятилетия проекта «Наш двор». Руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина в интервью «Татар-информу» рассказала о ключевых результатах, новых подходах к развитию комфортной среды и перспективах следующих лет.





Наиля Зиннатуллина: «С самого начала перед проектом стояла амбициозная цель: создать комфортную среду для жизни не только в крупных городах, но и в самых малых поселениях республики»

«Качественная среда формирует новое культурное пространство»

– Наиля Мудамилевна, в этом году исполняется 10 лет с начала реализации в Татарстане масштабной программы по благоустройству общественных пространств. Какой была повестка в 2015 году? Сколько объектов удалось преобразить за это время? Каков общий объем вложенных средств?

– Да, в этом году мы отмечаем важную дату – десятилетие программы развития общественных пространств, инициированной Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в 2015 году. С самого начала перед проектом стояла амбициозная цель: создать комфортную среду для жизни не только в крупных городах, но и в самых малых поселениях республики.

Ключевым принципом программы стало активное вовлечение жителей в процесс преобразований. Для координации масштабной работы уже в 2016 году был создан Институт развития городов Республики Татарстан. Сегодня он является оператором десятков проектов, которые ежедневно меняют облик республики. Среди них – программа Раиса Татарстана «Наш двор», специальные проекты по переосмыслению культурного наследия, стратегия развития набережной Казанки, а также программа, направленная на формирование ответственного отношения к домашним животным.

За десять лет проделана колоссальная работа! С 2015 по 2025 год в Татарстане благоустроено 450 общественных пространств. Общая сумма финансирования составила 33,3 млрд рублей. Из них 15,7 млрд направлено из республиканского бюджета в рамках основной программы, более 14 млрд привлечено через федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», еще 3,5 млрд рублей республика получила в виде грантов Всероссийского конкурса лучших проектов.

– Какие города или районы стали наглядными примерами «до» и «после»? Какие районы были наиболее активны? Где вы сами видите прорыв?

– Результаты нашей работы находят отражение в официальных рейтингах. Так, по Индексу качества городской среды Иннополис занял первое место среди малых городов России, а Казань вошла в тройку крупнейших и самых комфортных городов страны, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В целом Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа.

Однако настоящие изменения лучше всего видны не в цифрах, а в конкретных примерах. Один из них – Альметьевск. За десять лет здесь обновлено восемь общественных пространств, включая Городское озеро, Каскад прудов, улицы и бульвары. Но самое ценное – благоустройство дало толчок развитию городской жизни. В городе появилась Дирекция парков и скверов, заработало локальное интернет-медиа «Инде-Альмет», стал ежегодным этнофестиваль «Каракуз». Это наглядно показывает, что качественная среда формирует новое культурное пространство.

Другой пример – Набережные Челны. Здесь за эти годы обновлено одиннадцать знаковых объектов: парк Победы, Шишкинский бульвар, площадь Азатлык, парк «Гренада». Сейчас работы продолжаются на набережной Табеева и в парке «Прибрежный». И здесь, как и в Альметьевске, создана Дирекция парков и скверов, которая централизованно управляет жизнью новых пространств и обеспечивает их развитие.

«416 тысяч татарстанцев выбрали, какие парки благоустроят в 2026 году»

– Можно ли сказать, что за эти 10 лет изменились и приоритеты самого Института? Какие задачи стоят перед вами сейчас?

– Первоначально задачи Института развития городов были сосредоточены на реализации Программы развития общественных пространств: обновлении парков, набережных и скверов. Но за 10 лет приоритеты расширились. Если раньше главное внимание уделялось созданию инфраструктуры, то сегодня акцент смещен на то, как территория живет после благоустройства.

Так появился проект «Лето в Татарстане». Он аккумулирует события по всей республике, задает новый стандарт качества мероприятий и формирует современный стиль коммуникации с муниципалитетами. На многих площадках в рамках «Лета» мы размещаем бренд-зоны, где представляем достижения Татарстана и поддерживаем местные инициативы.

Событийным наполнением и эксплуатацией общественных пространств занимаются Дирекции парков и скверов в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также сами муниципалитеты. Но до недавнего времени в республике не было структуры, которая комплексно занималась бы управлением природных территорий. Поэтому в 2023 году создана единая управляющая компания «Управление природными территориями». Сегодня эта команда развивает бренд локального туризма «Места Татарстана»: работает с реализованными объектами с высоким туристическим потенциалом, а также с пляжами, туристско-рекреационными кластерами и перспективными территориями для новых проектов и предпринимательских инициатив.

Важным направлением остается и работа с профессиональными сообществами. Институт изначально строился на командном подходе и взаимодействии специалистов из разных областей – архитекторов, социологов, представителей органов власти. Мы проводили образовательные встречи с агентством ZLT, ведущим разработчиком навигационных систем в России, организовывали общение с мировыми экспертами, например, канадским урбанистом Гилом Пеньялосой. Практическим результатом такой коллаборации стал архитектурный ретрит в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений», где разрабатывались предложения по развитию социокультурного и туристического потенциала Билярска.

Особое внимание мы уделяем и локальным сообществам. С 2020 года действует программа Раиса Татарстана «Наш двор», которая помогает возрождать культуру добрососедских отношений. Только за прошлый год мы провели 14 событий. В этом году по инициативе Рустама Нургалиевича впервые прошел фестиваль «Курше»: в его рамках состоялось 291 мероприятие во всех муниципалитетах республики – от озеленения дворов до крупных праздников. Один из самых ярких примеров – концерт симфонического оркестра, который прошел прямо во дворе жилого дома.

– Какие самые популярные запросы были у населения при благоустройстве парков? Насколько активно в этот процесс вовлекались сами жители?

– В Татарстане еще с 2015 года мы сделали вовлечение жителей в проектирование визитной карточкой своей работы. Один из главных инструментов – Всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно дает людям возможность напрямую решать, какой парк, сквер или двор обновят в первую очередь.

И цифры показывают, насколько этот механизм востребован. В этом году в голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2026-м, приняли участие более 416 тысяч татарстанцев. Жителям было предложено выбрать из 283 общественных пространств и 812 дворов. В Казани проголосовали свыше 130 тысяч человек, в Набережных Челнах – более 56 тысяч. И не только города проявили активность – особенно радуют результаты Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского и Муслюмовского районов.

По сути, самый популярный запрос – это территория, которая набрала наибольшее число голосов. В каждом из 45 районов республики есть свой победитель, и этот выбор становится прямым наказом жителей на следующий год. Добавлю: важную роль в организации сыграли волонтеры из команды «Добрый Татарстан», помогавшие людям голосовать и в парках, и в торговых центрах.

«Дворы востребованы даже больше, чем парки»

– Поговорим про программу «Наш двор» – она стала одной из самых масштабных и заметных в Татарстане. В чем, по-вашему, ее ключевая особенность по сравнению с другими проектами благоустройства?

– «Наш двор» – это не просто благоустройство в привычном понимании, а системная работа, основанная на диалоге с жителями. В каждом дворе мы проводим минимум три встречи, чтобы сформировать решения исходя из реальных потребностей людей.

Важный момент в том, что дворы востребованы даже больше, чем парки: это пространство ежедневной жизни, куда человек выходит каждый день, где проходят ключевые моменты общения и отдыха. Такой уровень вовлечения общества и внимание к реальной жизни двора – главное отличие программы от большинства аналогичных инициатив в других регионах.

– Сколько дворов уже удалось обновить в рамках программы «Наш двор» и какие задачи стоят на ближайшие годы?

– С 2020 года в Татарстане благоустроено свыше 5174 дворовых территорий во всех районах республики. В 2025 году программа охватывает 678 дворов в 16 муниципалитетах. Сейчас мы выходим на финиш шестого строительного сезона, и ключевая задача – сохранить заданный темп и завершить программу в установленные сроки. На следующий год уже сформирован список из 200 дворов-победителей, определенных жителями в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

«Ключевыми трендами для городской среды станут экологичность и соучастие»

– Какие форматы дворов сегодня наиболее востребованы у жителей – что предпочитают люди: игровые зоны, спортивные площадки, тихий отдых?

– Жители отдают предпочтение разнообразию. Молодые семьи чаще просят детские и спортивные площадки, старшее поколение ценит тихие зеленые зоны для общения и отдыха. Поэтому сегодня во дворах особенно востребован баланс – возможность и для активного досуга, и для спокойного времяпрепровождения.

– Какие тренды или вызовы станут определяющими в ближайшие годы для городской среды?

– В крупных городах по-прежнему востребовано обновление парков, скверов и набережных, а в ряде районов Татарстана растет интерес к преображению улиц и общественных центров, где сосредоточены административные и социальные объекты. Создание связующих пешеходных зон, объединяющих коммерческие и социальные объекты, формирует единый деловой центр, значимый для всего района и отвечающий потребностям жителей.

Спрос на благоустройство территорий около социально значимых объектов – одна из заметных тенденций, выявленных по результатам Всероссийского голосования за объекты благоустройства 2026 года.

Примеры успешной реализации таких проектов в Татарстане:

Городская клиническая больница №7 у Чайковых озер: создана салютогенная среда (направленная на развитие здоровья – прим. Т-и) с пешеходными дорожками, зонами отдыха, смотровыми площадками и информационными стендами, способствующая выздоровлению пациентов и эмоциональному отдыху врачей.

Центральная районная больница в Кукморе: проект «Здоровая среда – рецепт от Кукмора», победивший во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды 2023 года, включал реорганизацию въездного узла и функциональное насыщение территории, создавая безопасную и удобную среду для жителей.

Центральная районная больница в Альметьевске: проект включает благоустройство территории с созданием единой системы пешеходных маршрутов, зон отдыха и психоэмоциональной разгрузки, а также дополнительное озеленение.

В ближайшие годы ключевыми трендами для городской среды станут экологичность и соучастие. Запрос на расширение озелененных пространств и превращение дворов в «малые парки» должен сочетаться с активизацией местных сообществ: после благоустройства энергия жителей должна направляться на соседские инициативы, культурные события и социальную активность.