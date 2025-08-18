«Это то, о чем мы мечтали»: как «Наш двор» улучшил жизни 1,5 млн татарстанцев

С 2020 года программа «Наш двор» изменила повседневную жизнь каждого третьего жителя Татарстана. В республике появились новые детские и спортивные площадки, освещенные пешеходные маршруты, зоны отдыха и безопасные пространства для общения. О том, как «Наш двор» влияет на качество жизни и настроение людей, эксперты рассказали «Татар-информу».





Главная цель программы «Наш двор» – не просто обновить инфраструктуру, а создать безопасную и удобную среду общения во дворах

Фото: © «Татар-информ»

Программа с опорой на человека

Программа «Наш двор» была инициирована в 2020 году Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Ее главная цель – не просто обновить инфраструктуру, а создать безопасную и удобную среду общения во дворах, где людям будет комфортно жить, воспитывать детей, общаться с соседями.

С момента запуска программы была задача благоустроить около 7 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов по всей республике. На сегодняшний день преображены уже 5 174 двора, и в 2025 году еще 678 дворов в 16 районах получат новую жизнь.

Почти 1,5 миллиона человек – а это каждый третий житель Татарстана – уже стали участниками позитивных перемен. Важную роль в успехе «Нашего двора» сыграло активное участие самих жителей: по каждому двору проводится не менее трех очных встреч, на которых обсуждаются будущее благоустройство и планировка. Всего за пять лет состоялось более 15 тысяч таких встреч.

Важную роль в успехе «Нашего двора» сыграло активное участие самих жителей: по каждому двору проводится не менее трех очных встреч, на которых обсуждаются будущее благоустройство и планировка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Программа охватывает не только города, но и сельские районы. Во дворах Татарстана появилось почти 2 тыс. новых игровых и спортивных зон, а освещенный пешеходный каркас связывает дома, школы, магазины и остановки, делая передвижение жителей безопасным и удобным.

Строительный сезон – 2025: благоустройство продолжается

В конце марта в Татарстане стартовал очередной строительный сезон программы «Наш двор». Работы начались на две недели раньше, чем в прошлом году, что позволит завершить благоустройство ко Дню республики – 30 августа.

Первыми к обновлению дворов приступили подрядные организации в 46 дворах Казани. Вслед за ними работы начались в Набережных Челнах, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском и Нурлатском районах.

Еще в 29 муниципалитетах программа уже полностью завершена – все дворы, определенные на старте как нуждающиеся в ремонте, были благоустроены в предыдущие годы.

Работы, как и прежде, ведутся по определенному алгоритму. Сначала – демонтаж старых конструкций, вырубка аварийных деревьев, снятие изношенного асфальта, затем – прокладка новых маршрутов, организация парковок, установка скамеек, освещения и игровых комплексов.

В конце марта в Татарстане стартовал очередной строительный сезон программы «Наш двор». Работы начались на две недели раньше, чем в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году лидерами по числу благоустраиваемых территорий стали Казань (268 дворов), Набережные Челны (79), Зеленодольский (60), Нижнекамский (53), Альметьевский (51), Бугульминский (36) и Елабужский (25) районы. Остальные объекты распределены между другими районами, где благоустройство продолжается.

На официальном сайте программы – dvor.tatar – любой житель может найти свой адрес на интерактивной карте, узнать график работ, увидеть схему будущего двора и спецификацию элементов: от урн и навесов до спортивных площадок.

«Наши дворы – это то, о чем мы мечтали. Европа отдыхает»

Программа «Наш двор» существенно изменила жизнь татарстанцев – не только с точки зрения благоустройства, но и в целом подхода к организации повседневной среды. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

«Программа очень повлияла на жизнь жителей республики. Теперь уже можно сказать: Европа отдыхает. Наши дворы, наши дома – это на самом деле то, о чем мы мечтали», – подчеркнул депутат.

Айдар Метшин: «Многолетняя программа, которая сначала начала реализацию у нас в Татарстане, потом уже приобрела федеральный масштаб» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Метшин напомнил, что программа начиналась именно в Татарстане, а затем получила федеральное развитие.

«Многолетняя программа, которая сначала начала реализацию у нас в Татарстане, потом уже приобрела федеральный масштаб. Это ведь про ежедневную жизнь. Человек минимум два раза в день выходит и возвращается домой – все это та самая среда. Очень важно, что она вот так меняется», – отметил он.

По мнению парламентария, благоустройство дворов влияет не только на внешний вид территории, но и на внутреннее состояние жителей.

«Это имеет большое значение для комфортности, для ощущения самоценности – что человек живет в достойных условиях, он этого заслуживает», – добавил Метшин.

Он также отметил важность сопряженности программы «Наш двор» с инициативами в сфере добрососедства, в том числе с проектом «Күрше фест», запущенным по инициативе Рустама Минниханова летом этого года.

«Это имеет большое значение для комфортности, для ощущения самоценности – что человек живет в достойных условиях, он этого заслуживает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это очень важно – то, что Рустам Нургалиевич инициировал. Мы ведь исконно, ментально люди соседства. Это у нас в крови. Продолжение этих программ, их переплетение, переход одной в другую – это все про городскую среду. Причем не только в городских условиях, но и в сельской местности. Посмотрите, какие у нас деревни, села! Как люди общаются», – отметил депутат.

Завершая, депутат подчеркнул лидерскую роль Татарстана. «Я как депутат Госдумы бываю в других регионах и могу сказать: мы и в этом направлении опорный регион Российской Федерации. Это все про людей и для людей. Поэтому и программа «Наш двор», и все республиканские, и теперь уже федеральные проекты по формированию среды очень важны для человека», – заключил он.

«Это прорывная программа, к которой не подходили все советское время»

Программа «Наш двор» – одна из самых масштабных и значимых инициатив последних лет, убежден депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов. По его словам, она не просто изменила облик дворов, но и принципиально обновила подход к благоустройству с участием самих жителей.

«На мой взгляд, вопрос риторический – да, программа «Наш двор» значительно изменила жизнь людей. На самом деле, это прорывная программа», – отметил парламентарий.

Айрат Фаррахов: «Программа «Наш двор» значительно изменила жизнь людей. На самом деле, это прорывная программа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главное отличие «Нашего двора» – это участие граждан на всех этапах реализации, подчеркнул он.

«Во-первых, проект делается только после голосования граждан. Он делает их максимально активными, и проект реализуется именно по предложениям людей. То есть граждане сами участвуют в его реализации. Поэтому это очень хорошо», – подчеркнул Фаррахов.

Он также отметил высокий уровень исполнения работ. «Масштабы очень большие. Качество работы – очень хорошее. Мне кажется, это такой снаряд, к которому не подходили все советское время», – заметил собеседник «Татар-информа».

По словам депутата, сегодня федеральные регионы внимательно изучают опыт Татарстана и перенимают наработки республики.

«Масштабы очень большие. Качество работы – очень хорошее. Мне кажется, это такой снаряд, к которому не подходили все советское время» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это классная программа. Программа, которую сегодня на российском уровне перенимают – по тому, как это сделано в Татарстане», – заявил Айрат Фаррахов.

«Программа уникальна для всей страны»

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков высоко оценил значение программы «Наш двор» в масштабах республики и всей страны.

По его словам, инициатива стала уникальным проектом для Российской Федерации как по масштабу, так и по механизму реализации. «На нее выделяются большие средства, и патронируется она лично Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым», – напомнил профессор.

Андрей Большаков: «Проект, как и аналогичная инициатива по созданию общественных пространств и ремонту исторических локаций, основан на тесном взаимодействии граждан и муниципалитетов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эксперт подчеркнул, что проект, как и аналогичная инициатива по созданию общественных пространств и ремонту исторических локаций, основан на тесном взаимодействии граждан и муниципалитетов.

«Главное, что люди имеют право не только внести свой дом в программу благоустройства, но и обсудить детали этого процесса: озеленение территорий, исправление дорожных покрытий, строительство спортивных или детских площадок», – пояснил Андрей Большаков.

Он отметил, что обсуждения с жителями могут проходить несколько раз, чтобы максимально учесть потребности всех категорий – от пожилых людей до семей с детьми и автомобилистов.

«Участие граждан в программе, учет их мнений, согласование различных интересов – без этого программа “Наш двор” не может быть реализована», – подчеркнул эксперт.

«Участие граждан в программе, учет их мнений, согласование различных интересов – без этого программа «Наш двор» не может быть реализована» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам профессора, ежегодно программа охватывает все новые муниципальные образования. В пример он привел столицу республики – в 2025 году в Казани благоустройство коснулось дворов в Кировском и Московском районах, а также территорий по улицам Островского, Достоевского, Вишневского, Карима Тинчурина.

«Теплый двор – это добрые отношения»

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева в беседе с «Татар-информом» также высоко оценила программу «Наш двор». По ее мнению, именно благодаря этой инициативе тысячи дворов в республике не только преобразились внешне, но и стали точками роста для человеческих отношений и добрососедства.

«Когда двор комфортный и обустроенный и когда домой возвращаешься с работы, заходишь в уютное пространство – это сразу меняет настроение. Настроение не только твое, но и отношения с соседями, отношения к тому пространству, в котором живем», – отметила Валеева.

Зиля Валеева: «Когда двор комфортный и обустроенный и когда домой возвращаешься с работы, заходишь в уютное пространство – это сразу меняет настроение» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, настоящая суть названия «Наш двор» сегодня наполняется содержанием.

«Мне кажется, что наконец-то эти дворы в слове «наши» обрели свое содержание. Он действительно стал нашим двором, о котором потом люди и вместе заботятся, и субботники устраивают, и еще какие-то дополнения делают для детей», – отметила собеседница агентства.

Особое внимание председатель Общественной палаты уделила развитию традиций и праздников, которые объединяют жильцов.

«Это очень помогло развить добрососедство. Вот я это вижу даже по конкурсу на лучшее новогоднее оформление. Сначала он проводился только среди муниципальных образований, а сейчас с каждым годом активнее участвуют именно целые дворы многоквартирных домов. Люди сами проявляют инициативу: кто-то выпечку готовит, кто-то гостинцы детям, кто-то вяжет – всё в общую копилку праздника», – рассказала Валеева.

Программа, по ее словам, изменила не только облик городов, но и отношение людей друг к другу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа, по ее словам, изменила не только облик городов, но и отношение людей друг к другу.

«Я лично очень дорожу тем, что меняются именно отношения между людьми. Когда это не просто подъезд, в котором я никого не знаю, а когда есть соседи, которые знают: здесь пожилой человек живет – ему нужно внимание, здесь дети – они уже под общим приглядом», – заметила она

Суть происходящих изменений Валеева выразила просто, но метко: «Красивый теплый двор – это добрые отношения. А когда люди говорят «наш двор», за этим очень многое – и эмоций, и чувств. И качество жизни, конечно, улучшается», – заключила Зиля Валеева.