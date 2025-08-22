Полмиллиарда для Татарстана: какие проекты выиграли федеральные деньги на благоустройство

Татарстан выиграл 474,3 млн рублей федеральных грантов на благоустройство шести общественных пространств. В числе победителей – село Высокая Гора, поселки Аксубаево и Алексеевское, а также города Кукмор, Тетюши и Мензелинск. Какие парки, улицы и площади преобразятся в республике в ближайшие два года – в материале «Татар-информа».





На пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» были объявлены победители X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

«Хочу, чтобы во все наши малые города и поселения чаще заезжали»

В Казани накануне завершил работу Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», на который в столицу Татарстана приезжал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Выступая на пленарной сессии форума «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!», глава правительства сообщил:

«Сегодня, когда мы говорили с мэром Рыбинска, он сказал очень интересную фразу, которую я запомнил и буду цитировать: «Михаил Владимирович, раньше нас проезжали, а теперь к нам заезжают». Вот я хочу, чтобы во все наши малые города и поселения чаще заезжали».

В рамках форума накануне вечером прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Новшеством конкурса стало расширение круга участников: подать заявку смогли не только малые города и исторические поселения, но и села, а также поселки городского типа, признанные опорными. Благодаря этому впервые победителями из Татарстана стали проекты из села Высокая Гора и поселков Аксубаево и Алексеевское. Список лауреатов пополнили города Кукмор, Тетюши и Мензелинск.

Суммарно республика получила 474,3 млн рублей федерального гранта на реализацию новых общественных пространств. Обновленные пространства появятся в республике в 2026-2027 годах.

Подготовку заявок курировал Институт развития городов Татарстана совместно с администрациями и местными сообществами.

Высокая Гора: «Новая жизнь села – новая жизнь парка»

В категории «Города и опорные населенные пункты» с численностью от 20 до 50 тысяч человек победителем стало село Высокая Гора. На развитие парка «Заказанье» оно получит грант в размере 91,8 млн рублей. Проект подготовило архитектурное бюро «КОД».

Парк «Заказанье» появился в 2016 году и стал главным общественным пространством села. Но за последние годы он устарел: жителей стало больше, изменился их образ жизни и выросла роль села в Казанской агломерации.

Новый проект под названием «Новая жизнь села – новая жизнь парка» предлагает обновить территорию и превратить ее в удобное место для повседневного отдыха всех поколений – от школьников до пожилых людей.

Аксубаево: «Зеленый пояс села»

В номинации для населенных пунктов до 20 тыс. жителей победил проект для поселка Аксубаево.

Проект подготовило архитектурное бюро «КБ Море». Он предусматривает благоустройство территории, ограниченной улицами Ленина, Советская и Романова.

Часть зон здесь начали обновлять еще в 2015 году, но теперь появится единое связанное пространство, которое станет новым центром поселка.

Благодаря проекту транзитная территория превратится в живое общественное ядро, объединяющее Дом культуры, музей, школу искусств и другие важные объекты. Новый центр создаст комфортную среду для отдыха, встреч и проведения мероприятий для жителей.

Алексеевское: «Рекреационное ядро поселка»

Победителем в категории малых городов и опорных населенных пунктов стал поселок городского типа Алексеевское.

Грант в размере 76,5 млн рублей будет направлена на проект архитектурного бюро Miriada Group. Он охватывает территорию между улицей Казакова, площадью Советская и Соборной площадью.

Эта зона считается центральной для поселка. Вокруг расположены парки и скверы, но у них нет единого стиля. Новый проект объединит их в единое рекреационное ядро.

Здесь появится площадка для камерных мероприятий, зона «неспешного спорта» с городками и шахматами, «город мастеров» для работы ремесленников на открытом воздухе и другие пространства для отдыха и общения жителей.

Кукмор: «Кукморский ансамбль»

Грант в размере 76,5 млн рублей Кукмор направит на проект ревитализации центральных городских улиц – Ворошилова и Ленина (от улицы Чернышевского до улицы Мусы Джалиля). Его разработали в двух архитектурных бюро – «M2M3» и «Периферия».

Улица Ленина – центральная ось Кукмора – продолжает свое развитие. В рамках предыдущих этапов уже были реализованы успешные проекты благоустройства, делавшие акцент на поддержку туризма и локального бизнеса. Сейчас приоритет проекта – создание комфортной среды для местных жителей.

Проект «Кукморский ансамбль» предполагает объединение культурных, образовательных, спортивных и торговых пространств. Он создаст новые «третьи места» – точки притяжения за пределами учреждений, где горожане смогут встречаться, общаться, учиться и отдыхать.

В частности, за библиотекой появится читальный дворик с тихими зонами и местом для локальных выступлений. Площадь перед РДК преобразят: там установят выставочные модули и создадут пространство для встреч. А возле ДЮСШ «Зилант» обустроят зону отдыха для детей и родителей.

Мензелинск: «Путь от придорожной к комфортной городской среде»

Мензелинск также выиграл грант в размере 76,5 млн рублей. Средства пойдут на проект «Путь от придорожной к комфортной городской среде», разработанный архитектурным бюро Miriada Group. Он предполагает благоустройство улицы Кариева.

Историческая улица Карла Маркса станет современным и удобным общественным пространством. Здесь сосредоточены важные социальные объекты, поэтому улица превратится не только в комфортную транзитную зону для пешеходов, но и в место для отдыха и встреч.

Уже началось обновление театрального сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а новый проект позволит объединить ключевые городские пространства и создать гармоничную среду для жителей и гостей Мензелинска.

Тетюши: «Диалог поколений – возрождение улицы Малкина»

Обновление ждет улица Малкина в Тетюшах – это пешеходная улица, где расположен Дом культуры и регулярно проходят городские мероприятия. Разработчиками выступило архитектурное бюро Dialog Urban Planning. Грант – 76,5 млн рублей.

Пешеходная улица Малкина превратится в современный городской бульвар. Здесь расположен Дом культуры и проходят городские мероприятия, а после обновления появятся фонтан, современные детские и спортивные площадки, а также уютные зоны для отдыха.

Благоустройство сделает улицу центром притяжения для жителей разных возрастов и площадкой для культурных и спортивных событий, что улучшит качество городской среды в Тетюшах.

Большая программа благоустройства в Татарстане

В Татарстане большая программа благоустройства общественных пространств ведется по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова на протяжении почти 10 лет. Причем она охватывает не только крупные города и районные центры, но и сельские поселения.

В Татарстане за это время были обновлены 422 общественных пространства. 20 проектов Татарстана вошли в число лучших практик благоустройства в России за последние 5 лет. Кроме того, по программе «Наш двор» благоустроены 5 174 двора с начала ее действия.

Опыт республики был высоко оценен Минстроем России и лег в основу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

