«Самый детский», с чайками и глюкофонами: какие новые парки появятся в Татарстане

В Татарстане за 9 лет потратили 24 млрд рублей на реализацию программы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий

Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

«За 9 лет на создание парков и скверов в Татарстане потратили 24 млрд рублей»

В Татарстане за 9 лет потратили 24 млрд рублей на реализацию программы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«В 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств, и за истекшие 9 лет в целом по республике благоустроили 398 территорий. Из них 225 объектов были благоустроены в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”», — рассказал замминистра.

Большая часть денежных средств была выделена из бюджета РТ. Отдельно в благоустройство общественных пространств республика вложила 13,7 млрд рублей.

Алексей Фролов: «В 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств и за истекшие 9 лет в целом по республике благоустроили 398 территорий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2023 году выполнены работы по обустройству 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей.

В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространства на сумму 2,3 млрд рублей, в том числе 62 объекта по программе «Формирование комфортной городской среды» и 2 объекта — это победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на сумму 166,2 млн рублей. Победителями стали города Бавлы и Кукмор.

«Бульвар по улице Серова — это место, где могут отдохнуть люди с особенностями в развитии»

В Казани в этом году будет благоустроено шесть парков и скверов. Один из самых «сложных» проектов — бульвар по улице Серова в Московском районе, сказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Бульвар расположен рядом с мечетью «Ярдэм», в которой находится учебно-реабилитационный центр — сюда приезжают пациенты из других городов и стран. Здесь люди с нарушением зрения и слуха учатся базовым навыкам и получают образование. А в близлежащих домах проживают слепые и слабовидящие люди. Еще рядом с бульваром расположен спортивный центр, доступный для людей с ограниченными возможностями здороавья (ОВЗ).

Наиля Зиннатуллина: «Бульвар по улице Серова — это концентрация людей с особенностями в развитии» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поэтому было важно создать пространство, удобное в первую очередь для людей с инвалидностью, которые живут рядом или приезжают сюда в реабилитационный и спортивный центры.

«Бульвар по улице Серова — это концентрация людей с особенностями в развитии. И это единственное место для них, куда бы они могли выйти и отдохнуть», — отметила спикер.

Раньше территория была заброшенной и замусоренной, жители хаотично парковали автомобили, территория использовалась для транзита. Большой же сложностью при реализации проекта, который начался в 2023 году, оказались грунтовые воды.

«Целый год ушел на исследование, чтобы точно понять природу происхождения местного озера — это ливневые стоки или подземные воды. В этом году идет работа с дорожной одеждой и со сваями. И в 2025 году эта работа будет продолжена», — отметила Наиля Зиннатуллина.

По проекту в парке будет организована зона реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, спортивные зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья, площадка для игры в боччу, здесь установят столики с навесами, доступные для маломобильных жителей.

На территории появятся малые архитектурные формы для развития слухового внимания в виде глюкофонов, курантов, колоколов, также тут появится тактильная тропа для обогащения осязательных ощущений, улучшения координации и равновесия.

Навигация будет адаптирована для глухих и слабослышащих с помощью использования QR-кода, для слепых и слабовидящих — звуковым оповещением для распознавания местоположения стенда, а также на всех стендах с навигацией информация будет нанесена шрифтом Брайля. Кроме того, прорабатывается возможность получать информацию через систему «Говорящий город».

«Для нас было удивительно, что люди с плохим зрением прекрасно ориентируются в смартфонах. И воспринимают город именно во взаимодействии со своими телефонами. Поэтому элементы навигации на бульваре снабжены аудиогидами. Итог нашего объекта мы увидим в 2025 году», — отметила спикер.

Также в текущем году начнется работа по благоустройству Большого Чайкового озера Рендер: предоставлен Институтом развития городов РТ

«На Чайковом озере уровень стресса значительно снижается и у врачей, и у пациентов»

Также в текущем году начнется работа по благоустройству Большого Чайкового озера. Оно находится между улицами Адоратского, Лаврентьева и Чуйкова, рядом с новым перинатальным центром и городской больницей №7.

По словам руководителя Института развития городов РТ, это уникальная территория — здесь гнездятся чайки, обитают колонии крачек и другие виды птиц. Поэтому главная задача проекта — при создании инфраструктуры для тихого отдыха горожан сохранить уникальную экосистему озера.

«Об этом пространстве вы слышали огромное количество раз. Расположенное рядом Малое Чайковое озеро — это единственное пространство, которые было благоустроено за два года в Ново-Савиновском районе Казани. Тогда мы работали с территорией, прилегающей к горбольнице №7. По наблюдениям, уровень стресса значительно снижается и у врачей, и у пациентов при выходе в парк», — отметила Зиннатуллина.

В этом году появятся внутриквартальные связи, чтобы жителям было удобно и быстро добираться от улицы Чуйкова до улицы Лаврентьева пешком.

Рендер: предоставлен Институтом развития городов РТ

Еще один интересный момент — строительные работы не могут вестись в период гнездования чаек. «Границы работ в этом году небольшие. Нам важно сохранить колонию чаек, которые традиционно в городской среде не обитают, исключение — Чайковое озеро, в честь которых оно названо», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

«Самый детский парк республики откроется летом на набережной Казанки»

«Хотелось бы вас пригласить на презентацию проекта Детского парка, которое состоится в марте этого года — это самое больше и важное пространство этого года. Уже летом маленькие казанцы и гости нашего города смогут пользоваться самым детским парком в республике», — отметила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Уже летом маленькие казанцы и гости нашего города смогут пользоваться самым детским парком в республике» Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

Здесь появятся игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха, питания. Кроме того, планируется установить павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей,

Как пояснила спикер, «самый детский парк республики» расположен на территории набережной реки Казанка, если идти прямо от экстрим-парка «УРАМ» к Национальной библиотеке. Стройка там идет с 2023 года.

Решение создать на этой территории детский парк отдыха принял Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе прошлого года после совместного с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотра площадки.

В Набережных Челнах продолжится благоустройство самого большого парка — парка «Прибрежный» Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

«Челнинцы забыли, что парк «Прибрежный» — это защитное сооружение, носит инженерный характер»

В Набережных Челнах продолжится благоустройство самого большого парка — парка «Прибрежный». Он был создан в 1950-х годах для берегоукрепления прибрежной полосы реки Камы. Парк и сейчас остается естественным барьером от ветра для города.

«Горожане уже забыли, что это защитное сооружение носит инженерный характер. На самом деле, это здорово. Потому что количество пользователей на неблагоустроенной территории нас порадовало», — продолжила Наиля Зиннатуллина.

Сегодня парк занимает территорию более 300 га. Жители города и окрестностей используют парк для прогулок с детьми и пикников на природе.

В рамках благоустройства в парке «Прибрежный» уже организованы велопешеходные маршруты, появились спортивная и детская площадки Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

В рамках благоустройства в парке «Прибрежный» уже организованы велопешеходные маршруты, появились спортивная и детская площадки, площадка для выгула собак, система маршрутов для лечебной ходьбы, кафе. Также была благоустроена входная группа от остановки «Дворец спорта».

В 2024 году планируется благоустроить территорию вокруг озера Лесное. В пршлом году был запущен процесс очистки озера и рекультивации берегов. На берегах очищенного озера появятся пирсы, где жители смогут отдохнуть и позаниматься спортом, маршрут в твердом покрытии вокруг озера из брусчатки, пресснастила и природного камня.

«Нижнекамск — город химиков, и мы должны этим гордиться»

В 2024 году в Нижнекамске планируется благоустроить два общественных пространства — пешеходный променад по улице Менделеева и бульвар в 27 микрорайоне.

На променаде Менделеева появятся аллеи, площадка со спортивными уличными тренажерами и площади для проведения общегородских мероприятий.

«Этот год связан с Менделеевым. Нам очень важно показать, что Нижнекамск — город химиков, и мы должны этим гордиться», — заявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин: «Этот год связан с Менделеевым. Нам очень важно показать, что Нижнекамск — город химиков» Фото: © Рамил Гали / «Татар-информ»

Также спикер рассказал, что мастер-план находится на стадии завершения. «Нижнекамск не имеет центра, это полицентричный город. Наша задача — реализовать концепцию „город в лесу“ и получить второй выход к Каме», — анонсировал он.

Напомним, что согласно проекту предполагается, что благоустройство «Зеленого кольца» вокруг Нижнекамска затронет 55 га, под развитие и создание новых городских и микрорайонных пространств будет отдано 126 га, еще 36 га — на благоустройство пешеходных связей с развитием досуга.

«Мы хотим в рамках мастер-плана объединить город и выйти за его пределы, связать лесные массивы и водные пространства. В перспективе — объединить Нижнекамск с Набережными Челнами и Елабугой едиными рекреационными площадками», — подытожил Муллин.

Альметьевское водохранилище — пример создания рекреации у воды

В 2022 году Альметьевск впервые стал участником Всероссийского конкурса малых городов. По словам главы района Тимура Нагуманова, тогда удалось выиграть максимальную сумму гранта — 106 млн рублей. Так началась разработка стратегии благоустройства Альметьевского водохранилища. Эта территория имеет большое значение для города.

Тимур Нагуманов: «Удалось выиграть максимальную сумму гранта — 106 млн рублей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Альметьевское водохранилище — это большая территория, любимая горожанами, которая долгие годы оставалась неблагоустроенной. Пока мы благоустраиваем небольшой кусок, создаем локальную инфраструктуру. Уже в этом году у горожан будет возможность там отдыхать», — рассказал гость «Татар-информа».

Благоустройство началось в 2023 году и продолжится в 2024-м. Здесь уже организованы пирсы, прогулочные дорожки, зоны отдыха под мостом, в 2024 году появятся павильоны кафе и проката, детская площадка, зоны отдыха и озеленение. Жители регулярно устраивают пробежки вокруг водохранилища, занимаются сапбордингом, зимой катаются на лыжах. Поэтому для спортсменов появится павильон для проката, беговая станция, туалет. В 2025 году на водохранилище появится пляж, который свяжет набережную с центром триатлона, который проектируется на берегу.

В перспективе все это обеспечит непрерывную связность двух главных водоемов Альметьевска: Городского озера и Альметьевского водохранилища.

«Сделано порядка 2 тыс. километров тротуаров — это как от Казани до Калининграда»

С 2020 по 2023 год в республике по программе Раиса РТ «Наш двор» благоустроено почти 4,5 тыс. дворов для более чем 1,2 млн татарстанцев. Общая сумма финансирования за этот период составила 34 млрд рублей. Напомним, масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов.

«За четыре года реализации программы сделано порядка 2 тыс. километров тротуаров — это как от Казани до Калининграда. Мне кажется, это внушительная цифра», — рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов РТ Арина Петрова.

Арина Петрова: «За четыре года реализации программы сделано порядка 2 тыс. километров тротуаров — это как от Казани до Калининграда» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За эти годы 13 районов республики завершили благоустройство дворов, вошедших в программу. Это Актанышский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Муслюмовский, Новошешминский, Спасский, Тюлячинский и Ютазинский районы.

32 района республики продолжают работу в 2024-м. Лимит на этот год составляет 10 млрд рублей, в перечень программных объектов включены 833 придомовые территории.

С октября 2023-го по февраль 2024 года уже проведены встречи с жителями и согласованы предварительные схемы благоустройства. Сейчас формируются графики старта дорожных работ во дворах республики и ведется закупка новой уличной мебели, детского и спортивного оборудования. В апреле пройдут презентации итоговых схем дворов после корректировок по итогам обсуждения с жителями.

За все время реализации программы команда получила более 48 тыс. обращений жителей. За 2023 год количество обращений снизилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 58% по сравнению с первым годом реализации программы. По-прежнему самым популярным запросом татарстанцев остается наличие парковок во дворах.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.