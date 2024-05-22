Озеро Чайковое, набережная Табеева и дворы: что хотят благоустроить жители Татарстана

За 4 года отремонтировано 4 339 придомовых территорий на 34 млрд рублей

Фото: Институт развития городов РТ

«В голосовании приняли участие более 420 тыс. жителей Татарстана»

От Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства в этом году участвовали 274 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,6 тыс. дворов. Опрос проводился с 15 марта по 30 апреля. Активнее других голосовали жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского района.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов выразил благодарность татарстанцам за их активную жизненную позицию.

«В первую очередь мы ориентируемся на мнения жителей. Такая же ситуация по программе „Наш двор“», — сказал спикер.

Алексей Фролов выразил благодарность татарстанцам за их активную жизненную позицию Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году в голосовании приняли участие 421 806 жителей Татарстана, из них свыше 222 тысяч проголосовали за дворы. Для сравнения – в прошлом году в голосовании участвовало чуть более 363,2 тыс. жителей. В опросе по уже благоустроенным общественным пространствам поделились своим мнением почти 135,5 тыс. человек.

Фролов напомнил, что в этом году в рамках федерального проекта благоустраиваются 64 объекта на сумму 2,3 млрд рублей, в том числе два проекта — победителя Всероссийского конкурса малых городов.

Республиканская программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. За 4 года отремонтировано 4 339 придомовых территорий на 34 млрд рублей. В этом году обустраивается 833 двора с лимитом финансирования 10 млрд рублей.

«Ко всем мероприятиям приступили, контракты и финансирование имеются. Комплектация в части проектных решений, закупки необходимого оборудования также имеется», — заключил замминистра.

«Спрос от жителей на отдых у воды не утихает»

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина назвала победителей голосования среди общественных пространств для приоритетного благоустройства в 2025 году.

В этом году в перечень были вынесены 274 объекта – парки, скверы и бульвары в Татарстане, от пяти до восьми территорий от каждого населенного пункта в зависимости от его размеров. Список для голосования был сформирован совместно с администрациями муниципальных образований.

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина назвала победителей голосования среди общественных пространств для приоритетного благоустройства в 2025 году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За них проголосовали более 421 тыс. человек — это на 16% больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что интерес к благоустройству общественных пространств не снижается», — отметила руководитель института.

По словам Зиннатуллиной, все общественные пространства, победившие в голосовании, соответствуют одному из нижеприведенных критериев.

Фото: Институт развития городов РТ

1. Парк представляет собой систему территорий, которая объединяет в себе рекреационный каркас населенных пунктов.

В Набережных Челнах под этот критерий подпадает парк «Прибрежный» — самый большой в Набережных Челнах. Он был создан в 1950-х годах для берегоукрепления прибрежной полосы. Сегодня он занимает территорию более 300 га.

Работы по благоустройству в парке идут с 2022 года. Он снова стал одним из победителей голосования, поэтому в 2025 году здесь продолжится работа – на четвертом этапе проекта.

Также подпадает набережная им. Ф. Табеева. В этом году выполнят работы третьего этапа и продолжат благоустройство в следующем году.

2. Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Здесь спикер выделила Бавлинский район и проект «Бавлы встречающие». Благодаря участию в голосовании в 2025 году здесь продолжится благоустройство территории, планируется облагородить территорию у автовокзала города.

«Бавлы — хороший пример того, как конкурс преобразил городскую среду города и мотивировал местных жителей делать ее еще лучше, участвуя во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства», — отметила Наиля Зиннатуллина.

3. Места для отдыха у воды.

Интерес жителей к комфортным пространствам у воды растет. В этом году победителями голосования стали даже небольшие пляжи в сельских поселениях недалеко от райцентров — это деревня Мещеряково в Буинском районе и территория реки Меши в селе Пестрецы.

«Спрос жителей на объекты отдыха у воды не утихает в связи с тем, что сейчас меньшее количество людей может выехать за границу. Растет и внутренний туризм», — пояснила спикер.

Еще один лидер голосования — побережье Альметьевского водохранилища, которое начали благоустраивать два года назад.

«Получается, что мы ежегодно поэтапно сшиваем с городом отдаленную от центра рекреационную территорию, которая не была так очевидна горожанам. А альметьевцы массово уже сейчас там отдыхают, что, безусловно, не может не радовать», — отметила Зиннатуллина.

Также она рассказала, что в начале этой недели побывала на этом объекте и проинспектировала все «косяки» благоустройства прошлого года.

4. Территории возле социально значимых объектов, например больниц или школ.

Сквер у гимназии в поселке Рыбная Слобода — победитель прошлого года, благоустройство начнется в этом году. Но жители и в этом году активно проголосовали, а значит, работы продолжат и в 2025 году. Сквер находится в центре поселка и прилегает к гимназии №1, а также граничит с Центральной районной больницей, Центральной библиотекой и участками частных домов.

«Здесь, к сожалению, есть и грустная новость. Не все победители 2024 года будут благоустроены в 2025-м. Наше голосование определяет приоритетные объекты для благоустройства. В первую очередь мы ориентируемся на завершение ранее начатых пространств. Часто бывает такое, что на один год мы формируем строительные работы, а на следующий год заходим с малыми архитектурными формами и озеленением — чтобы пространство было максимально законченным и комфортным для пользователей», — заключила Наиля Зиннатуллина.

Полный список общественных пространств, которые обновят, можно посмотреть здесь.

Игорь Куляжев рассказал, как голосовали жители столицы республики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Абсолютным лидером по голосованию среди казанцев стал парк «Большое Чайковое озеро»

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев рассказал, как голосовали жители столицы республики.

«Всего приняли участие 133 тыс. горожан — на 19% больше, чем в прошлом году. Жители Казани выбирали из 24 объектов, список был сформирован с учетом поступивших обращений, где можно было бы провести благоустройство. Абсолютным лидером по голосованию стал парк "Большое Чайковое озеро", который занял первое место. За него отдали голоса 15 тыс. горожан», — рассказал спикер.

Эту территорию начали благоустраивать с Малого Чайкового озера в 2020-2021 годах — в пандемию коронавируса.

«Тогда получился замечательный проект, который объединил в себе не только общественное пространство, но и место для реабилитации пациентов, а также место отдыха врачей, которые были очень сильно загружены работой. И этот проект был оценен не только на российском, но и на международном уровне», — отметил Игорь Куляжев.

Большое Чайковое озеро — мастшабный объект, который предполагает создание тихого места для прогулок, любование природой, возможность оставаться в центре города наедине с природой.

В парке появятся пирсы, освещенные дорожки, скамьи для отдыха. Между Большим и Малым Чайковыми озерами будет установлен павильон для кофейни. В этом году сделают первую очередь проекта, в следующем – закончат его.

Парк Петрова (2-я очередь) в Кировском районе занял второе место, за него казанцы отдали 12,8 тыс. голосов. Ноксинский лес замкнул тройку призеров с 11,2 тыс. голосов от жителей столицы. На 4-м месте сквер у железнодорожного вокзала «Восстание-Пассажирская» (7,9 тыс. голосов) и сквер Славы (2-я очередь) на улице Зорге (7,8 тыс. голосов).

«Детский парк станет жемчужиной набережной Казанки»

Казанские парки «Манзара» и «Спортивный» не вошли в план благоустройства на 2025 год. Это связано с тем, что пока не понятно, откуда будут поступать деньги.

Парк «Манзара» планировалось разбить между Кировской и Кремлевской дамбами. По планам его протяженность вдоль Казанки должна составить 1,8 км, общая площадь – 62 га.

Проект парка «Спортивный» предполагалось сделать на участке от моста «Миллениум» до Дворца водных видов спорта. Здесь должна появиться набережная с игровыми и спортивными зонами, пятикилометровая велосипедная и беговая дорожки, пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде, а также площадка для выгула собак.

«Все зависит от финансирования. Пока нет средств, чтобы начать реализацию таких грандиозных проектов», —заметил Куляжев.

Вместе с тем на набережной Казанки в этом году появится крупнейший парк республики — Детский. Он расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ. Открыть его планируют 30 августа.

«Безусловно, выбор жителей для нас является приоритетным. И благодаря активности жителей мы получаем федеральное софинансирование на работу по благоустройству общественных пространств. Но в то же время и большие средства выделяются из республиканского бюджета. Один из примеров я могу назвать — это Детский парк, который в этом году появится на набережной Казанки», — заявил Куляжев.

По словам спикера, парк также вписывается в концепцию Стратегии развития прибрежной территории Казанки.

«Он станет жемчужиной этого места, потому что такого тематического парка в Казани и республике еще нет. Мы сделаем такой парк, который получит признание на территории Российской Федерации, потому что здесь будет самая большая детская площадка, выполненная из уникальных детских элементов», — пояснил замруководителя исполкома.

«В Казани планируется благоустройство 80 дворов»

Среди 1 550 дворовых территорий, вынесенных на голосование в этом году, жители определили 204 двора, которые будут приоритетно обновлены в следующем году по программе Раиса РТ «Наш двор». Свои голоса отдали 220 тыс. человек.

В Казани к благоустройству на будущий год запланировано 80 дворов. За них проголосовали более 79 тыс. казанцев. Относительно 2023-го этот показатель вырос на 10%.

Игорь Куляжев добавил, что во всех районах города благоустроят по 20 дворов. Какие именно — можно найти по этой ссылке. Чиновник обратил внимание, что дворы-лидеры — это территории около 169 многоквартирных домов и именно активность горожан в голосовании помогла определить эти места.

Спикер отметил, что еще в 2019-м жителям труднее было разъяснить правильность проектирования дворов: кому-то нужны парковки, кому-то — детские площадки. Однако сейчас ситуация меняется. И если раньше жильцы домов напоминали многодетную семью, в которой происходит борьба за пульт от телевизора, то сейчас все больше людей подходят к проектам грамотно.

«Нельзя весь двор заставить машинами, нужно оставить место для игр детей и отдыха пенсионеров, размещения хозяйственных построек. Программа действует не только в одном направлении», — объяснил выступающий.

Фото на анонсе: Институт развития городов РТ

Объекты для благоустройства отбирали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.