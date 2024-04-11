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Общество 11 апреля 2024 13:41

Кукмор станет вторым городом в Татарстане, где территорию больницы превратят в парк

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Кукмор станет вторым городом в Татарстане, где территорию больницы превратят в парк

В этом году в Кукморе будет благоустроена территория центральной районной больницы. Над проектом трудится казанское бюро «Архдесант».

Как рассказали «Татар-информу» разработчики, этот проект можно назвать прецедентом: Кукморский район станет первым в республике, а город Кукмор вторым городом после Казани, где благоустроят территорию, прилегающую к медицинскому учреждению.

Проект предполагает комплексную реорганизацию участка и позволит объединить территории улицы Ворошилова на въезде в город и часть территории больницы. Так, планируется создать здоровую и безопасную среду, обеспечив единение человека с природой и оздоровление во всех смыслах.

Одна из важных задач — «выстроить» сеть пешеходных дорожек вдоль районной больницы. Это позволит обеспечить комфортное перемещение маломобильных групп населения.

Напомним, в прошлом году проект стал одним из двух победителей от Татарстана на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он одержал победу в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 60 парков и скверов благоустроят в Татарстане до конца года и обновят 833 двора.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.

Рендеры предоставлены архитектурным бюро «Архдесант».

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#национальные проекты
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