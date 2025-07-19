Пляжный маркет в Лаишево: обновленный берег, гастрономия и музыка у Камского моря

На обновленной набережной Камского моря в городе Лаишево проходит III Пляжный маркет – яркое летнее событие, объединившее локальные бренды, живую музыку и атмосферу отдыха у воды. Фестиваль проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане» при поддержке Раиса РТ.

Более 30 местных производителей представили авторскую одежду, украшения, натуральную косметику и фермерские продукты. На гастрономических стендах – закуски, сладости и сезонные напитки со всего Татарстана.

Гостей фестиваля приветствовали генеральный директор «Управления природными территориями» Марсель Минуллин и заместитель директора Института развития городов РТ Оксана Саргина.

Программа маркета насыщена: на сцене выступают музыканты Roldan Morales, TWINS BRASS BAND и танцевальные коллективы. Студия «Манэра» проводит мастер-класс по бачате. В интерактивной зоне можно попробовать лимонады по рецептам районов Татарстана, мороженое из Набережных Челнов, заглянуть в фотобудку и испытать удачу у колеса фортуны.

Главным новшеством этого года стала обновленная береговая линия. Появилась VIP-зона Seazone с пальмами и шезлонгами, просторный фуд-корт на 150 мест. Вечером гостей ждут турнир по пляжному волейболу, диджей-сет, фаер-шоу и праздничный салют.

Набережная Лаишева – один из 422 объектов, благоустроенных за десять лет реализации Программы развития общественных пространств Татарстана. Сам пляж преобразился в 2017–2019 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благодаря победе в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

1 июня Раис РТ Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афишу включены концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.