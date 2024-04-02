Навигация и смотровая для наблюдения за птицами: каким будет Каскад прудов в Альметьевске

В этом году в Альметьевске комплексно благоустроят седьмую очередь Каскада прудов. Проектные решения будут разрабатываться с учетом пожеланий горожан. Автор архитектурной концепции — бюро «АрхДесант», куратор проекта — Институт развития городов Татарстана. Стоимость проекта пока не определена, так как он находится на стадии разработки, рассказали «Татар-информу» в архитектурном бюро.

По задумке архитекторов, рекреационную зону, прилегающую к Каскаду прудов, планируется соединить с Альметьевским водохранилищем. Каскад ведет через центр к городскому озеру и пляжу в южную часть города.

«Седьмая очередь — это „недостающий пазл“ водно-природного каркаса Альметьевска, который соединит сложившуюся систему Каскада прудов с набережной водохранилища», — убеждены архитекторы.

Работа с экосистемой, ее сохранение и преумножение биоразнообразия природы в черте города — одна из ключевых целей проекта. Так, планируется восстановление реки Бигашки, соединяющей Каскад прудов с Альметьевским водохранилищем. Для этого будут использованы биофильтры — плавучие модульные растительных платформы, которые озеленяют и очищают городские водные пути.

«Важная задача в рамках всей стратегии развитии Альметьевска — развитие городского водно-зеленого каркаса, который сформирован Каскадом прудов. Он пересекает город с юга на север: с городского озера наверх через реку Бигашку попадает в водохранилище. Получается, все водные пространства связаны и зависят друг от друга. И один из приоритетов — повысить качество воды на всех уровнях и обеспечить отдых у воды жителям на протяжении всей центральной части города», — пояснила руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

Кроме того, по мнению проектировщиков, важно раскрыть потенциал территории как места эколого-исторического просвещения. Поэтому здесь создадут специальные прогулочные маршруты с образовательной навигацией, откроют смотровую для наблюдения за птицами и многое другое. Также предлагается организовать спортивную зону и зону для спокойного отдыха с барбекю.

Но конкретные предложения насчет функциональных площадок и наиболее желаемых сценариев времяпрепровождения сейчас могут предложить сами жители, заполнив форму — сделать это можно по ссылке. Например, можно поделиться, каких зон сейчас не хватает на территории или какие мероприятия было бы интересно организовать на этой местности, либо рассказать, нужны ли пространства для тренировок и йоги на открытом воздухе и так далее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры напомнили жителям Татарстана о голосовании за объекты благоустройства.

Голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект стартовал в 2017 году и до 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей. В частности, в прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.