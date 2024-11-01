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Начало ноября в Татарстане окажется на градус теплее нормы
В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде ноября будет на один градус выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.
Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 ноября равняется -0,3 градуса, а для Казани — +0,2 градуса. Таким образом, средние температуры составят 0,7 и 1,2 градуса тепла соответственно.
Ранее метеорологи дали прогноз по температурам и осадкам в ноябре в Татарстане.
Пока же на Татарстан обрушился атлантический циклон «Лидия». В республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В регионе выпал первый снег.
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