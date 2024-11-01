Стало известно, когда в Казани окончательно ляжет снег

Жители Татарстана сегодня активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео с первым снегом. Из-за сильного ветра и осадков Гидрометцентр РТ опубликовал штормовое предупреждение.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Однако то, что происходит за окном, — нормальное явление, характерное для переходной поры. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«По климатическим многолетним наблюдениям мы действительно сейчас входим в предзимье. Переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону понижения в Казани обычно начинается в период с 30 октября по 2 ноября», — сказал он.

Переведенцев напомнил, что в прошлом году конец октября в Казани выдался достаточно холодным, тогда уже выпал снег. Но затем в начале ноября пришла волна тепла, среднесуточные температуры повысились.

«Сейчас характер погоды неустойчивый и определяется барическим образованием. Вся европейская часть территории России находится под влиянием обширного циклона, который пришел к нам с Баренцева моря. Сегодня идет смешанный снег, а завтра мы окажемся в теплом секторе циклона, дневные температуры (в Казани) поднимутся до +5, +7 градусов. А затем, начиная с воскресенья, попадаем в холодную, тыловую часть этого циклона, произойдет понижение температуры», — добавил Переведенцев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Метеоролог также сообщил, что постоянный снежный покров в столице Татарстана ложится тогда, когда среднесуточная температура уверенно переходит через -5 градусов в сторону понижения. Чаще всего это бывает во второй половине ноября. Однако в прошлом году из-за чередования волн тепла и холода устойчивый снежный покров установился лишь в начале декабря.