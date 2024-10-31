На Татарстан обрушился циклон «Лидия»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстан и другие регионы Поволжья пришел атлантический циклон «Лидия». Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне циклон распространил свое влияние на большую часть Восточно-Европейской равнины, связанная с его атмосферным фронтом зона обложных осадков (ливней, переходящих в мокрый снег) протянулась от Русского Севера через северо-западную часть страны до Центральной России.

«В четверг зона штормовой погоды дойдет до всего Поволжья, Предуралья и южных регионов нашей страны», — подчеркнул в связи с этим Тишковец.

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь ранее рассказал «Татар-информу», что циклоны с запада во второй половине недели принесут в Татарстан обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В свою очередь доктор географических наук Юрий Переведенцев предупредил, что уже с 3 ноября температуры в Казани заметно пойдут вниз.

Сегодня днем на территории республики ожидается от 0 до 5 градусов тепла. На юге региона уже выпал первый снег.