Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Татарстане
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Завтра на территории республики синоптики обещают умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега и образование гололеда. В условиях осадков видимость может ухудшиться до 1-2 километров.
Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы могут достигать 25 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов ночью, но утром и днем в зоне теплого сектора циклона она поднимется до +4...+9 градусов. К вечеру температура начнет понижаться до +3..-2 градусов. На дорогах вероятно появление наката и гололедицы.
В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС России по Татарстану напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, следует избегать резких маневров и торможений. Автомобили необходимо парковать подальше от деревьев, столбов, рекламных щитов, линий электропередач. В свою очередь пешеходам следует обходить слабо укрепленные конструкции и не стоять под деревом.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников