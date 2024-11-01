Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Татарстане

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Завтра на территории республики синоптики обещают умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега и образование гололеда. В условиях осадков видимость может ухудшиться до 1-2 километров.

Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы могут достигать 25 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов ночью, но утром и днем в зоне теплого сектора циклона она поднимется до +4...+9 градусов. К вечеру температура начнет понижаться до +3..-2 градусов. На дорогах вероятно появление наката и гололедицы.

В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС России по Татарстану напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, следует избегать резких маневров и торможений. Автомобили необходимо парковать подальше от деревьев, столбов, рекламных щитов, линий электропередач. В свою очередь пешеходам следует обходить слабо укрепленные конструкции и не стоять под деревом.