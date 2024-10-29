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Общество 29 октября 2024 18:55

В начале ноября Татарстан завалит снегом

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В начале ноября Татарстан завалит снегом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В начале ноября на Татарстан и многие другие регионы России обрушатся снегопады. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

«В начале ноября завалит снегом Центральную Россию, Черноземье, Верхнее и Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Средний и Полярный Урал, запад и север Западной Сибири», — рассказали метеорологи.

Соответственно, в ареале осени останутся только самые южные регионы страны, уточнили в связи с этим синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гидрометцентр РТ предупредил о серьезном ухудшении погоды в Татарстане. В частности, в ближайшие дни на дорогах республики может образоваться гололедица.

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