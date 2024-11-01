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Общество 1 ноября 2024 16:48

Ученый: Зимы в Казани стали теплее и короче на несколько дней

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В последние годы зимы в Казани становятся более короткими и теплыми. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

снег в Казани

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Переход среднесуточной температуры через отметку в -5 градусов идет с запаздыванием со скоростью примерно два дня за десять лет. Тенденция такая, что зимы становятся короче и теплее на 0,5 градуса за десять лет», — пояснил собеседник агентства.

Весны же, по словам ученого, теперь начинаются на один-два дня раньше. В ноябре среднемесячная норма температуры в столице Татарстана составляет (по данным с 1991 по 2020 год) -2,5 градуса, а сумма осадков соответствует 45 миллиметрам. В декабре норма среднемесячной температуры составляет -8 градусов, а сумма осадков около 50 миллиметров. В январе норма среднемесячной температуры в городе -10 градусов, а осадков в норме выпадает на уровне 46 миллиметров, в феврале норма среднемесячной температуры -9,6 градуса, а норма осадков 37 миллиметров.

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#прогноз погоды #юрий переведенцев #снегопад #зима
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