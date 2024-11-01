Ученый: Зимы в Казани стали теплее и короче на несколько дней

В последние годы зимы в Казани становятся более короткими и теплыми. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Переход среднесуточной температуры через отметку в -5 градусов идет с запаздыванием со скоростью примерно два дня за десять лет. Тенденция такая, что зимы становятся короче и теплее на 0,5 градуса за десять лет», — пояснил собеседник агентства.