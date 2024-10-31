Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики дали прогноз по температурам и осадкам в ноябре в Татарстане
В ноябре средняя месячная температура воздуха в Татарстане будет находиться около климатической нормы. По республике этот показатель равен −2,7 градуса, а по Казани — −2,5, уточнили в Гидрометцентре РТ.
По осадкам в регионе тоже ожидаются значения, близкие к норме. Для Казани этот показатель составляет 45 мм, для Татарстана в целом ниже, 38 мм.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в первый день ноября в Татарстане прогнозируются гололедица и очень крепкий ветер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»