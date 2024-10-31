Синоптики дали прогноз по температурам и осадкам в ноябре в Татарстане

В ноябре средняя месячная температура воздуха в Татарстане будет находиться около климатической нормы. По республике этот показатель равен −2,7 градуса, а по Казани — −2,5, уточнили в Гидрометцентре РТ.

По осадкам в регионе тоже ожидаются значения, близкие к норме. Для Казани этот показатель составляет 45 мм, для Татарстана в целом ниже, 38 мм.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в первый день ноября в Татарстане прогнозируются гололедица и очень крепкий ветер.