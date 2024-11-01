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В Татарстане вновь ожидают дождь с мокрым снегом
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Фото: © «Татар-информ»
В пятницу, 1 ноября, в Татарстане продолжат идти дождь и мокрый снег.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в пятницу ожидается юго-западный со скоростью днем 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с.
Температура днем не поднимется выше +3 градусов, может опуститься даже до 0 градусов.
Также на отдельных участках дорог образование гололедицы.
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