В Татарстане вновь ожидают дождь с мокрым снегом

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В пятницу, 1 ноября, в Татарстане продолжат идти дождь и мокрый снег.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в пятницу ожидается юго-западный со скоростью днем 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с.

Температура днем не поднимется выше +3 градусов, может опуститься даже до 0 градусов.

Также на отдельных участках дорог образование гололедицы.