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На заседании Госсовета призвали учесть опыт Татарстана по предотвращению лесных пожаров
На заседании Государственного совета РФ прозвучало предложение брать пример с Татарстана при организации работы по предотвращению лесных пожаров. С ним выступил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Я у [Раиса Татарстана Рустама] Минниханова проводил праздник „Уяв“ чувашского народа. Двадцать тысяч приехало! <…> Это был праздник души и праздник народного торжества!» — заметил политик, вспомнив о прошлогоднем мероприятии.
«Мы проехали 300 километров — ни одного сухого дерева! Почему? Потому что у Минниханова родитель (заслуженный лесовод РСФСР и ТАССР Нургали Минниханов — прим. Т-и) был лесником, и он Министерство лесного хозяйства сберег как родное дитя», — предположил депутат Государственной Думы.
«Оно (Министерство лесного хозяйства РТ — прим. Т-и) у него (Рустама Минниханова — прим. Т-и) работает как часы. Вот куда надо возить [в качестве примера], тогда и пожаров будет в пять раз меньше», — добавил Зюганов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что план по восстановлению лесов Татарстана в 2023 году выполнен на 180%. При этом в республике увеличилось число возгораний на землях, прилегающих к территориям лесного фонда.
Заседание Государственного совета было посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. В ходе мероприятия Президент России Владимир Путин, в частности, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов и предложил учредить премию «Наставник года».
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