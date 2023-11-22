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План по восстановлению лесов Татарстана выполнен на 180%
План по восстановлению вырубленных и погибших лесных насаждений в Татарстане выполнен на 180%. Площадь выполненных работ составила 5,3 тыс. гектаров. Воспроизводство лесов проводилось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«За десять месяцев 2023 года саженцы высажены на площади 3,6 тыс. гектаров. Из которых 1,4 тыс. гектаров — это искусственное лесонасаждение, 106 гектаров — лесоразведение и помощь в естественном лесовосстановлении — 2 тыс. гектаров. Также в рамках лесокультурного сезона специалистами лесной отрасли были созданы защитные лесные насаждения на площади 1.7 тыс. гектаров. Работы полностью выполнены», — сказал он.
Министр отметил, что лесовосстановление невозможно без подготовки качественного лесосеменного и посадочного материала. В течение года лесоводами было заготовлено 11,5 тонны семян и выращено 34 миллиона штук сеянцев.
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