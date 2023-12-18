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В Татарстане за год зафиксировали в пять раз больше возгораний возле лесов
В Татарстане за год увеличилось число возгораний земель, прилегающих к территориям лесного фонда. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«Лето было очень напряженное. Все эти возгорания тушились в пределах 3 — 5 часов. Это один из залогов успеха недопущения перехода огня в лесной фонд», – отметил глава ведомства.
Кузюров также подчеркнул, что количество лесных пожаров за три года существенно сократилось – с 16 до одного.
«В этом году был зафиксирован один лесной пожар в Альметьевском районе. Горел полигон, был очень сильный ветер, но вовремя коллеги приняли меры. Подстилка немного подгорела, но по статистике это считается лесным пожаром», – заключил министр.
Напомним, в этом году пожароопасный сезон начался 1 апреля и продолжался до 13 октября. Его продолжительность составила 196 дней. За данный период были зарегистрированы 1 184 термические точки, 942 случая возгораний на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 56 гектаров.
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