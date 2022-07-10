Уяв для чувашина — это Сабантуй для татарина: Минниханов и Зюганов отведали кашу дождя

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» отметили сегодня в Алькеевском районе. Главный майдан посетили более 10 тыс. гостей из разных уголков России, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Чем встречали гостей — в обзоре «Татар-информ».

Президент Татарстана приехал в Алькеевский район в чувашском национальном костюме. Он поприветствовал гостей на трех языках — русском, татарском и чувашском

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уяв – 2022» посвятили народному поэту Чувашии Петру Хузангаю

Праздник «Уяв» в этом году провели в селе Сиктерме-Хузангаево, на родине чувашского поэта Петра Хузангая. Кроме Рустама Минниханова и Геннадия Зюганова, почетными гостями праздника стали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Чувашской национально-культурной автономии РТ Дмитрий Самаренкин, министр культуры республики Ирада Аюпова, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и многие другие.

За несколько месяцев на территории проведения праздника построили городок с парковой зоной, гостинично-ресторанным комплексом, крепостными стенами (сиреплетне хуме) и обрядовыми домиками. Свой вклад в обустройство инфраструктуры внес алькеевец, инвестор мясокомбината «Звениговский» Иван Казанков и трудовые коллективы района.

На чувашском подворье расположились восемь домов, посетив которые можно ознакомиться с бытом чувашской семьи, старинными и современными обрядами. В первом домике проводился обряд «Имянаречение» — «Ачана ят хуни». Здесь же открыли выставку колыбелей «Сиктерме».

На чувашском подворье расположились восемь домов, посетив которые можно ознакомиться с бытом чувашской семьи, старинными и современными обрядами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во втором домике была представлена сельская школа, в третьем — обряд проводов в армию, в четвертом — чувашские посиделки «Улах». В пятом доме сыграли чувашскую свадьбу — «Чӑвашла туйĕ», в шестом был показан обряд «Ниме» — это коллективная помощь, устраиваемая односельчанами при выполнении трудоемких работ. Традиция «Ниме» имеет очень глубокие исторические корни и восходит к пратюркской эпохе. В жизни любого селянина много моментов, когда требуется помощь односельчан. Например - постройка дома, уборка урожая.

В седьмом доме гости праздника стали свидетелями обряда «Новоселье», в восьмом состоялась демонстрация семейно-бытового обряда многодетной семьи (чувашская изба «Чǎваш ҫурче»). Здесь же прошло знакомство Президента Татарстана и чаепитие с многодетной семьей Скоковых и вручение им подарков — ноутбука и телевизора. Обряд моления благодарения за урожай «Чуклеме» проходил сзади седьмого дома около речки.

На территории подворья также были представлены народные промыслы, ремесла, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Все желающие участвовали в творческих состязаниях частушечников и гармонистов, знакомились с национальной кухней — дегустировали чувашский квас и чувашскую уху в «Доме рыбака».

В мастерских прошли мастер-классы по изготовлению национальных головных уборов «тухъя» и «хушпу», элементам чувашской вышивки, гончарным изделиям, резьбе по дереву. В «Красном доме» («Хуса сурче») с утра до вечера работала выставка «Чувашский национальный костюм — вчера, сегодня, завтра».

На территории подворья также были представлены народные промыслы, ремесла, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главные события праздника были посвящены чувашскому поэту Петру Хузангаю, со дня рождения которого в этом году исполняется 115 лет. Уяв воссоздал картину чувашского мира через призму поэзии Хузангая. В программу праздника была включена экскурсия по музею поэта и историческому парку тюркских народов России, состоялся конкурс на лучшее чтение стихов Петра Хузангая на чувашском, русском и татарском языках.

«Бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение традиции Уява раскрывают огромный мир самобытной чувашской культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое. Это идущий от самого сердца народный гимн природе, Богу-творцу и почитаемым предкам, созидательному труду земледельцев и животноводов.

Как точно подметил наш земляк — выдающийся чувашский поэт Хузангай: „Чувашский ласковый язык, сказанья наши золотые, народной мудрости родник — всё это сберегла Россия“!

В наше непростое время особенно важно хранить и приумножать совместно накопленное на протяжении многих веков величайшее богатство — почтительное отношение к родному языку, семейным ценностям, верность идеалам добра и гуманизма, принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий», — такие слова привел Рустам Минниханов в поздравлении жителям республики по случаю праздника.

В прологе «Уяв приглашает друзей» приняли участие 2,5 тыс. артистов

Уяв для чуваша — это как Сабантуй для татарина — самый любимый праздник. Поэтому на площадке с самого раннего утра царила атмосфера всеобщей радости и веселья. Повсюду слышалась чувашская вперемешку с татарской речь, исполнялись песни, наигрыши.

Гостей приветствовали национальными блюдами: русская девушка угощала караваем, татарская — чак-чаком, чувашская девушка — национальном напитком «Сыра» (квасом).

Гостей приветствовали национальными блюдами: русская девушка угощала караваем, татарская — чак-чаком, чувашская девушка — национальном напитком «Сыра» (квасом) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов по традиции попробовал традиционную дождевую кашу, каравай и чувашский квас.

Основные гуляния развернулись на главном майдане. В начале праздника гостям была представлена музыкально-хореографическая композиция «Уяв приглашает друзей» — уникальный пролог, в котором приняли участие профессиональные и любительские ансамбли, коллективы народного творчества Татарстана и субъектов России, в том числе Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца города Чебоксары. В праздничных мероприятиях приняли участие 108 чувашских народных исполнителей и этнографических ансамблей из Татарстана и регионов Российской Федерации, это более 2,5 тыс. человек.

Помимо этого, на Уяве работали три сценических площадки, водная зона и ипподром. На первой сцене в течение дня проходили конкурс чувашского танца «Ташла чãвашла» и чувашской песни «Юрла чãвашла». На второй — в конкурсе «Уяв пики-2022» в таланте и красоте состязались чувашские красавицы. Традиционный конкурс гармонистов «Играй гармонь» («Выля, хут купǎс») и выступления коллективов Татарстана прошли на третьей сцене. На ипподроме был организован бег рысистых лошадей, а на озере — водные состязания.

Рустам Минниханов: Уяв стал культурным брендом наравне с татарским Сабантуем

Президент Татарстана приехал в Алькеевский район в чувашском национальном костюме. Он поприветствовал гостей на трех языках — русском, татарском и чувашском.

«Традиции этого праздника открывают перед нами огромный мир самобытной чувашской культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое. Уяв стал одним из культурных брендов нашей республики наравне с русским Каравоном, татарским Сабантуем, удмуртским Гырон-Быдтоном, марийским Семыком, мордовским Валда Шинясь!» — отметил Минниханов.

Президент Татарстана попросил всех присутствующих поприветствовать близких членов семьи рода Хузангаевых — сына с супругой и внука, которые вместе со всеми отмечали праздник самобытной культуры.

Рустам Минниханов выразил признательность организаторам и чувашской национально-культурной автономии Татарстана за хорошую подготовку праздника Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чуваши — дружелюбный, трудолюбивый народ, который бережно относится к своему языку, традициям и обычаям. Они занимают достойное место в единой татарстанской семье, вносят существенный вклад в развитие Республики Татарстан, украшают и обогащают нашу многонациональную культуру. В наше непростое время особенно важно хранить и приумножать совместно накопленные на протяжении многих веков ценности. Почтительное отношение к родному языку и семье, верность идеалам добра и гуманизма, принципам мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Символично, что Уяв проходит в родном селе чувашского народного поэта Петра Петровича Хузангая. В этом году отмечается 115 лет со дня его рождения. Его произведения пронизаны искренней любовью к своему народу и Родине, понятны каждому. Сегодня с нами близкие родственники поэта — сын с супругой и внук», — отметил руководитель республики.

Минниханов выразил признательность организаторам и чувашской национально-культурной автономии Татарстана за хорошую подготовку праздника. Отдельную благодарность получил Иван Казанков — владелец мясокомбината «Звениговский».

«С приходом Ивана Ивановича [Казанкова] на эту территорию как инвестора произошли большие изменения. Это касается не только переработки и производства сельскохозяйственной промышленности. В целом его огромная заслуга — возвращение к истокам», — подчеркнул Президент.

«Желаю всем, кто принимает участие в народном торжестве, прекрасного настроения, жизненного оптимизма, новых творческих трудовых свершений, мира, здоровья, добра и благополучия. Бик зур рэхмэт!» — пожелал Рустам Минниханов.

Основные гуляния развернулись на главном майдане. В начале праздника гостям была представлена музыкально-хореографическая композиция «Уяв приглашает друзей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая медаль — Минниханову, вторая — Казанкову

Глава коммунистической партии Геннадий Зюганов во время праздника вручил Ивану Казанкову медаль «В ознаменование столетия образования СССР». Накануне такой же награды удостоился Президент Татарстана.

«Первая медаль в Татарстане была вручена вашему Президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову, вторую медаль я бы хотел вручить Ивану Ивановичу Казанкову, нашему хорошему другу, ударнику и передовику!» — отметил спикер. Зюганов поблагодарил руководителя Татарстана за внимательное отношение к вопросам сохранения истории.

«На этой чудной земле, в этом уникальном народном коллективе и народном хозяйстве мы чувствуем себя единой семьей друзей и братьев. Я вас поздравляю со славным праздником Уяв и с тем, что вы сегодня представляете великий народный полк», — сказал присутствующим Зюганов.

На празднике Уяв прошло и вручение государственных наград. Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» получил Иван Казанков, медаль «100 лет образования ТАССР» — председатель Совета Чувашского национальнокультурного центра Тетюшского района РТ Володар Тимофеев, медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» был удостоен замглавы Алькеевского района Рашит Билалов. Звание «Заслуженный работник культуры» примвоили худруку Алькеевского дома культуры Людмиле Емельшиной и руководителю дома культуры Аксубаевского района Наилн Крайновой.

Благодарность Президента Республики Татарстан получила Наталья Чернова — учитель чувашского языка и литературы Хузангаевской школы. Ключи от микроавтобуса для районного представительства Ассамблеи народов Татарстана вручили его начальнику Алмазу Сафиуллину.

Олег Николаев: Подпитываясь источником силы, который исходит из древности, идем в будущее

Глава Чувашской Республики Олег Николаев поблагодарил Правительство Татарстана за проведение праздника.

«Хотя праздник называется республиканским, по количеству и составу участников мы видим, что он российский. А благодаря тому, что коммунистическая партия приехала в международном составе, то наблюдаем и международный ответ», — отметил он.

В своей речи Николаев также подчеркнул, что сегодня очень важно соблюдать те традиции, которые заложены нашими предками — для того, чтобы оставаться сильным народом.

В своей речи Олег Николаев подчеркнул, что сегодня очень важно соблюдать те традиции, которые заложены нашими предками — для того, чтобы оставаться сильным народом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Праздник Уяв является как раз этой составляющей. Мы отдаем дань труду, благодарим Бога за то, что мы посеяли и просим за достойный урожай. И подпитываясь источником силы, который исходит из древности, каждый народ смело идет в будущее. А учитывая, что в России живет более 200 народов, Президентом России Владимиром Путиным этот год объявлен Годом культурного наследия. Эти источники силы каждого народа, объединяясь в большую реку, делают ее мощной, гигантской, непобедимой и способной не только нести нас в будущее, но и преодолевать те препятствия, которые встречаются на нашем пути. Именно поэтому Россия всегда была непобедима! Сила народов Российской Федерации, ее разнообразие, делают ее непонятной для наших, как выражается Владимир Владимирович, „партнеров“. Но при этом наша страна становится очень монолитной, несгибаемой в случае, когда появляется внешняя угроза и агрессия. Так было и во время Великой Отечественной войны, и в другие сложные времена. Так происходит и сейчас. И только соблюдая наши традиции и объединяясь, мы сможем преодолеть все!» — отметил спикер.

Уяв — это праздник весенне-летнего цикла, праздник чувашской культуры, народных традиций и обычаев, проходящий по окончании посевных работ. В его основе — общение, единение чувашского народа на основе исторических традиций, обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде, хороводах и игрищ. Слово «уяв» буквально означает «соблюдение» (от «уя» блюсти). Первоначально это слово означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество.

Время проведения Уява в разных этно¬графических и территориальных группах определялось по-разному. Начало Уява совпадало с завершением весенних полевых работ, конец предшествовал летней страде — поднятию пара, сенокосу, и в любом случае — жатве.