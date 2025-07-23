На трех платных скоростных трассах в России курсируют 80 беспилотных грузовиков

В России на трассе М11 «Нева» (Санкт-Петербург – Москва), на ЦКАДе и на трассе М12 «Восток» (Москва – Казань) запущено уже 80 беспилотных грузовых автомобилей. Об этом сегодня сообщил журналистам в Казани заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

«Это автомобили группы "Автотех", "Яндекса" и КАМАЗа. Это направление очень важное, и Раис РТ Рустам Минниханов его поддержал. Мы будем дальше продолжать развитие и обсуждать возможности расширения использования автомобилей КАМАЗа в проекте», – сказал вице-премьер.

Савельев отметил, что продукция КАМАЗа будет востребована в проекте по строительству первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. ГК «Нацпроектстрой» готовится заключить контракт на закупку более 400 единиц строительной техники челнинского завода, добавил он.

«Мы посмотрели беспилотники. Хочу отдать должное разработчикам беспилотных авиационных систем. Я как вице-премьер курирую национальный проект "Беспилотные авиационные системы". И то, что мы сегодня увидели, – очень серьезные наработки», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.