В Челнах заметили необычный беспилотный самосвал КАМАЗа

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

На улицах Набережных Челнов заметили необычный беспилотный самосвал «КАМАЗ Атлант-49» («Робокоп»). Фотографии машины выложила пресс-служба КАМАЗа в Telegram-канале.

После установки самосвальной платформы «Робокоп» направился в НТЦ завода для доработки. Затем он отправится в Кемерово «на испытания в реальных условиях в одном из угольных разрезов», отметили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участникам выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане презентовали прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30» грузоподъемностью 27 тонн.

Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ознакомились с новинками ПАО «КАМАЗ» на Петербургском международном газовом форуме.