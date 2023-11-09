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В Челнах заметили необычный беспилотный самосвал КАМАЗа
На улицах Набережных Челнов заметили необычный беспилотный самосвал «КАМАЗ Атлант-49» («Робокоп»). Фотографии машины выложила пресс-служба КАМАЗа в Telegram-канале.
После установки самосвальной платформы «Робокоп» направился в НТЦ завода для доработки. Затем он отправится в Кемерово «на испытания в реальных условиях в одном из угольных разрезов», отметили в пресс-службе предприятия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участникам выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане презентовали прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30» грузоподъемностью 27 тонн.
Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ознакомились с новинками ПАО «КАМАЗ» на Петербургском международном газовом форуме.
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