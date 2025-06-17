Генеральный директор «КАМАЗа» протестирует беспилотный грузовик «Маяк-2» на трассе М-11

Фото: телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин направится на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), используя беспилотный грузовик нового поколения «Маяк-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Маршрут главы компании пройдет по автомагистрали М-11 «Нева».

«Маяк-2» создан на базе модели КАМАЗ-54901 и представляет собой усовершенствованную версию предыдущего автомобиля «Маяк-1». Особенностью обновленной модели стало применение исключительно санкционно-устойчивых компонентов, отвечающих за автономное управление.

В «КАМАЗе» подчеркнули, что новый грузовик был модернизирован с учетом опыта эксплуатации «Маяка-1» в реальных дорожных условиях. Существенные изменения затронули аппаратную часть системы автономного движения, что позволило повысить его технические характеристики.

В апреле текущего года было запущено беспилотное движение грузовиков на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), а с 2023 года – на трассе М-11 «Нева». В перспективе к 2026 году планируется запуск беспилотного трафика и на магистрали М-12 «Восток».