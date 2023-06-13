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Экономика 13 июня 2023 07:24

По трассе М11 начнут курсировать беспилотные грузовики КАМАЗ

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С 14 июня беспилотные грузовики КАМАЗ начнут курсировать по трассе М11 «Нева», они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». В ней «участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, „Газпромнефть-Снабжение“», отмечают в ведомстве.

Отработка беспилотной транспортировки грузов организована по программе экспериментального правового режима. Из нее следует, что на трассе М11 можно эксплуатировать беспилотные транспортные средства, прошедшие проверку в лаборатории ФГУП «НАМИ» на соответствие требованиям безопасности и зарегистрированные МВД как беспилотные. Пока что всем критериям соответствуют только беспилотники ПАО «КАМАЗ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ будет производить беспилотные автомобили для трассы М11 «Нева».

#ПАО КАМАЗ #беспилотные камазы
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