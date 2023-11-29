Маска и Брина позвали в Россию посмотреть на беспилотные КАМАЗы

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Основателя корпораций Tesla и SpaceX, владельца социальной сети X Илона Маска и сооснователя корпораций Google и Alphabet Сергея Брина пригласили приехать в Россию, чтобы посетить Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация» и посмотреть на беспилотные грузовики КАМАЗ.

«<…> участникам форума будет интересно услышать мнение Маска и Брина о перспективах развития транспорта и послушать их выступления об опыте внедрения беспилотных технологий на автомобилях как Tesla, так и Google», — отмечается в сообщении пресс-службы мероприятия.

При этом организаторы форума утверждают, что «готовы лично показать Сергею Брину, который ранее сравнил Россию с „заснеженной Нигерией“, как проходят испытания беспилотных автомобилей на одной из важнейших транспортных магистралей в России, связывающей Москву и Санкт-Петербург».

Речь идет именно о беспилотных грузовиках КАМАЗ, с лета курсирующих по трассе М11 «Нева». По информации Министерства транспорта РФ, они уже перевезли свыше 11 тыс. тонн груза на расстояние более чем 600 тыс. километров.

Торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ состоялось 14 июня в Санкт-Петербурге. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех машин, 3 июля начали курсировать еще три. В 2024 году КАМАЗ планирует запустить по трассе М11 еще не менее 15 беспилотных грузовиков.

На приглашение обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация» пройдет в Москве, в кластере «Ломоносов», 19 декабря этого года. Мероприятие организовано ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта РФ.