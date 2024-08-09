По трассе М12 запустят беспилотные грузоперевозки

На платной трассе М12 «Восток» и ЦКАД введен экспериментальный правовой режим. Таким образом, на этих дорогах разрешены грузоперевозки с использованием беспилотного транспорта. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 12 июня 2023 года такие перевозки разрешались только на трассе М11 «Нева».

О планах запустить беспилотные «КАМАЗы» по трассе М12 и центральной кольцевой автомобильной дороге к 2026 году стало известно в мае. Также планируется увеличить общее количество беспилотных грузовиков до 93.

Кроме того, в постановление внесено понятие цифрового двойника трассы. Его использование поможет проводить мониторинг ситуации на дороге в режиме реального времени и, соответственно, повысить безопасность движения.