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По трассе М12 запустят беспилотные грузоперевозки
На платной трассе М12 «Восток» и ЦКАД введен экспериментальный правовой режим. Таким образом, на этих дорогах разрешены грузоперевозки с использованием беспилотного транспорта. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
С 12 июня 2023 года такие перевозки разрешались только на трассе М11 «Нева».
О планах запустить беспилотные «КАМАЗы» по трассе М12 и центральной кольцевой автомобильной дороге к 2026 году стало известно в мае. Также планируется увеличить общее количество беспилотных грузовиков до 93.
Кроме того, в постановление внесено понятие цифрового двойника трассы. Его использование поможет проводить мониторинг ситуации на дороге в режиме реального времени и, соответственно, повысить безопасность движения.
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