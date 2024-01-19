КАМАЗ вместе с КузГТУ создаст первый беспилотный самосвал челночного типа

Фото: пресс-служба КузГТУ

ПАО «КАМАЗ» и Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева разработают беспилотный карьерный самосвал челночного типа грузоподъемностью 220 тонн. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Работы ведутся в рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» при поддержке научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».

Согласно проекту, грузоподъемность робота-самосвала достигнет 220 тонн, а его передвижения будут задаваться траекториями в цифровой платформе. Инновационная конструкция позволит машине двигаться по заданному маршруту в роботизированном режиме. Это исключит маневры под погрузкой и на отвале, что уменьшит эксплуатационные расходы за счет увеличения производительности. Уменьшатся также траты на топливо и крупногабаритные шины.

Фото: пресс-служба КузГТУ

Исследователи КузГТУ уже завершили второй этап теоретических работ, разработав эскизный проект самосвала и создав технический проект на цифровую систему диспетчеризации угольного карьера.

К более детальным исследованиям ученые приступят в феврале 2024 года после открытия на базе КузГТУ в научном центре «Цифровые технологии» при содействии НОЦ «Кузбасс» и ПАО «КАМАЗ» двух лабораторий — моделирования и цифровых двойников и цифровой системы диспетчеризации и беспилотного управления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ показал беспилотные самосвалы «КАМАЗ-6559» («Юпитер») и «КАМАЗ Атлант-49» («Робокоп»). Еще до этого участникам выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане презентовали прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30».