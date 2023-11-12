КАМАЗ продемонстрировал еще один беспилотный самосвал — «Юпитер»

Беспилотный самосвал «КАМАЗ-6559» («Юпитер») в 2022 году

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» показало еще один беспилотный самосвал — «КАМАЗ-6559» («Юпитер»). Видеоролик, на котором запечатлена машина, пресс-служба предприятия выложила в Telegram-канале.

Беспилотный самосвал «КАМАЗ-6559» создан совместно со специалистами МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он предназначен для перевозки разрыхленной горной массы или руды без присутствия людей в опасной зоне работы большегрузных машин и экскаваторов. Соответственно, кабина для водителя не предусмотрена, отмечали в компании.

«„Юпитер“ изначально проектировался как автономное транспортное средство для работы в карьере. <…> В нем установлены специальные, защищенные от пыли, грязи, влаги и вибраций видеокамеры, 2D- и 3D-лидары, ультразвуковые датчики, радары. Также имеются GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС навигация. Оба моста у него поворотные, за счет чего автомобиль обладает хорошей маневренностью», — рассказывал главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗа Сергей Назаренко.

Помимо прочего, для экономии топлива и сокращения длительности цикла работы на машине реализован челночный режим движения. Самосвал после загрузки без разворотов едет на место разгрузки и, без разворотов разгрузившись, едет в обратном направлении.

«КАМАЗ-6559» способен перевозить груз весом до 30 тонн в полностью автоматическом или в дистанционном режиме. Скорость его движения ограничена 56 км/ч.

Участникам выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане ранее презентовали прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30». Позднее на улицах Набережных Челнов заметили необычный беспилотный самосвал «КАМАЗ Атлант-49» («Робокоп»).

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ознакомились с новинками ПАО «КАМАЗ» на Петербургском международном газовом форуме.