Мьянма хотела бы принять участие в саммите БРИКС в Казани

Флаг Мьянмы

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Власти Мьянмы хотели бы принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани, но пока не получили приглашения. Об этом рассказал министр информации Республики Союза Мьянма Маун Маун Он на полях Медиасаммита БРИКС, сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что пока Мьянма планирует стать в БРИКС страной-наблюдателем. «Мы настроены взаимодействовать с объединением в качестве страны-наблюдателя, без полного членства», — сказал он.

Впрочем, в дальнейшем руководство Мьянмы рассчитывает направить заявку на полное членство в организации. «В нашем регионе, Юго-Восточной Азии, многие уже подали заявку. И мы хотим так сделать», — уточнил Маун Маун Он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компаниям Татарстана рассказали о перспективах сотрудничества с Мьянмой. В 2022 году эту страну посетил Раис РТ Рустам Минниханов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для Татарстана. Мэр столицы республики Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.