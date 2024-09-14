Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

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Более 20 лидеров государств уже подтвердили, что примут участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, причем их число продолжает увеличиваться. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС, передает ТАСС.

«Мы имеем уже около 20 подтвержденных приглашений, то есть около 20 стран подтвердили свое участие в саммите в Казани на уровне лидеров», — отметил дипломат.

«Этот список продолжает расширяться, своевременно информация по конкретным персоналиям будет предоставлена», — уточнил Рябков.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.